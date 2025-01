Sebastián Lizarzaburu fue visto BESÁNDOSE con misteriosa mujer en la piscina: "Muchos chismosos"

¡Ampay! Sebastián Lizarzaburu estuvo disfrutando un momento plácido en Chiclayo. No obstante, su estadía en esta región del país no fue ajena a la controversia, ya que el popular 'Hombre Roca' fue captado en situaciones cariñosas junto a una misteriosa mujer, mientras ambos se encontraban refrescándose en una piscina.

Un video difundido por el portal de espectáculos 'Instarándula' mostraron al ex chico reality junto y su acompañante muy cerca al borde del espacio acuático, mientras ambos chocaban labios en un tremendo beso. Según la descripción del influencer Samuel Suárez, creador del espacio de farándula, ellos se encontraban en la ciudad de Chepén, y habrían viajado juntos hacia aquel destino.

Horas después de esta revelación, el 'Hombre Roca' no se quedó callado, y decidió aclarar esta situación. A través de sus redes sociales, el fisicoculturista explicó que aquella mujer es cercana a él, y que sus seguidores más acérrimos ya saben quien es. Por tal motivo, descartó que esto se trate de un "ampay".

"Están hablando del dizque ampay (...) No, la gente que me sigue sabe perfectamente quién es. No es una persona nueva, y si realmente me siguen, saben de quien se trata. Por cuidar nuestro tema personal, no hemos estado subiendo nada. No es un ampay, no inventen", expresó con mucha seguridad.