¿Es una doble? Usuarios en redes sociales cuestionan la presentación de Shakira en el Mundial 2026

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Tras la inauguración del Mundial 2026 llevada a cabo en el Estadio Azteca en Ciudad de México, una de las presentaciones más comentadas fue la de Shakira que se apoderó del escenario cantando la canción oficial de la Copa del Mundo 'Dai Dai'. Sin embargo, usuarios en redes sociales han cuestionado su presencia en el escenario diciendo que la persona que estuvo sería una doble de la cantante colombiana.

Supuesta doble de Shakira se habría presentado en el Mundial 2026

En redes sociales viene circulando información publicada por diversos usuarios, comentando que la persona que se presentó en la inauguración del Mundial 2026 que se llevó a cabo en el Estadio Azteca, no sería la cantante colombiana Shakira, sino sería una doble que tenía el objetivo de cumplir con su presentación en el inicio de la jornada deportiva global.

No es Shaki. Algo pasó de urgencia a última hora y siento que al último momento llamaron a una doble, porque no tiene su energía, ni se ve igual, y luego sale con lentes. ¿Qué opinan? 🤔🕵️‍♀️ pic.twitter.com/rCccGNnp0g — PolitiCrack, (@AnalistaClara2) June 11, 2026

Lentes negros y error en coreografía levantaron sospechas

Desde las primeras imágenes publicadas del evento en el que aparece Shakira, un aspecto que llamó la atención de los asistentes y del público en las plataformas digitales fue el uso de lentes oscuros, un elemento que optó usar la artista en la presentación que cantaría por primera vez la canción de la Copa del Mundo, 'Dai Dai', un tema que lanzó hace poco en colaboración con el cantante nigeriano Burna Boy.

No era Shakira, ella nunca se equivocaría en una coreografía y menos en un evento tan importante, si se dan cuenta en el segundo "Dai Dai" hace el próximo paso y se nota que se equivocó... pic.twitter.com/huJxA3M3Bu — уσуσ (@araujo_yov) June 12, 2026

Otro de los motivos que se han comentado ampliamente en la plataforma digital 'x' es que la cantante de Barranquilla se equivocó en uno de los pasos de baile que realizaba junto al elenco que la acompañaba, alegando que la energía que tenía no era como la que ha mostrado en recientes presentaciones.

En ese sentido, estos comentarios pueden estar relacionados con la gran carga de espectáculos que ha estado realizando en su gira internacional 'Las mujeres ya no lloran' y su reciente aparición en Brasil que reunió a más de 2 millones de asistentes en la playa de Copacabana.

Cicatriz que confirmaría la autenticidad de su presencia

Luego de una gran investigación realizada por usuarios en diferentes redes sociales, llegaron a la conclusión que estos factores externos como los lentes de sol y el error en la coreografía perderían relevancia porque hay imágenes de la fecha de la inauguración en la que se capta la cicatriz en la frente que tiene la cantante desde hace años.

Después de una minuciosa investigación sobre los rumores de que la persona que apareció hoy no es Shakira, les diré lo que los fans especialistas: aseguran que sí es ella. Mencionan una cicatriz en la frente, se ve alta , pues trae tenis con una suela más alta y que luce más... pic.twitter.com/TUMmIXfUA5 — CC Alma (si Soy ) 11 (@MMXXII2000) June 11, 2026

Finalmente, hasta el momento la cantante Shakira no se ha pronunciado frente a los rumores de su presentación el Mundial 2026, pero todo apunta a que se trataría de una más de las conspiraciones que se difunden en redes sociales y carecen de credibilidad.