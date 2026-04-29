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Madre de Shirley Arica envía carta notarial a Diego Chávarri por insinuar que su hija estuvo embarazada de él

La madre de Shirley Arica le envió una carta notarial a Diego Chávarri pidiéndole retractarse de sus recientes declaraciones en 'La Granja VIP' donde dejó entrever que su hija estuvo embarazada de él.

Madre de Shirley Arica tras declaraciones de Diego Chávarri.
Madre de Shirley Arica tras declaraciones de Diego Chávarri. (Composición Exitosa)

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 29/04/2026

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Diego Chávarry y Shirley Arica se encuentran en el 'ojo de la tormenta'. Astrid Valle Salazar, madre de la chica reality, mandó una carta notarial al exfutbolista por insinuar en un episodio de 'La Granja VIP' que su hija estuvo embarazada de él.

¿Shirley Arica estuvo embarazada de Diego Chávarri?

Mientras que en 'La Granja VIP' dan a conocer que habrá repechaje con el reingreso de Celine Aguirre, Renato Rossini Jr. y Pati Lorena al programa de convivencia, una nueva noticia remece la farándula nacional, ya que uno de los integrantes del reality se vería en serios aprietos por sus recientes declaraciones: se trataría de Diego Chávarri.

El popular 'Diablito' se encontraba en la cocina conversando con 'Cri Cri' hablando sobre su vínculo con Shirley Arica cuando de pronto una inesperada confesión lo puso en la mira. Pues bien, el exfutbolista sugirió que años atrás, la chica reality se le acercó para decirle que quedó embarazada de él.

Explicó que su primer instinto fue no creerle, pero al ver que se cuidaba, terminó por confiar sus palabras y que, incluso, la madre de Shirley lo llamó para preguntarle si se iba a hacer responsable hasta que otra noticia lo dejó desconcertado: tuvo una "presunta pérdida".

"A mí una vez me dijo que estaba embarazada. Yo dije 'no le creo'. Tono al que iba (...) estaba sentada con agua toda la noche, tres semanas solo tomando agua, yo decía 'no creo que se preste tanto para su floro'. (...) Hizo que su 'vieja' me llame a mí: 'Diego ¿te vas a hacer responsable?'. Le dije que ella no me interesa, que con este sí (el bebé) (...) Pasó una semana y me dice 'Diego, pérdida'. Qué raro dije, pero ya está bien. Y así me ha hecho varias para que yo esté ahí", indicó.

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Madre de Shirley Arica le pide a Diego Chávarri rectificarse

El influencer Ric La Torre compartió en su cuenta de TikTok que Astrid Valle Salazar, madre de Shirley Arica, decidió enviarle una carta notarial a Diego Chávarri por esas declaraciones que dejaron entrever que su hija habría estado embarazada de él para retenerlo. En el documento, no solo rechaza lo dicho por el expelotero en 'La Granja VIP' sino que le pide rectificarse públicamente.

"...usted ha señalado que mi hija habría mantenido una relación con su persona que habría derivado en un supuesto embarazo, insinuando además que se habría producido la interrupción del mismo, así como que mi persona habría sostenido comunicaciones con usted relacionadas a tales hechos, lo cual es totalmente falso", se lee en la carta.

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Valle Salazar considera que las declaraciones de Chávarri son "gravemente lesivas contra el honor, la dignidad, la reputación y la vida privada tanto de mi hija como de mi persona, más aún considerando que han sido difundidas a través de un medio de comunicación de alcance masivo".

@riclatorrez Mamá de #shirleyarica❤ le manda carta notarial a #diegochavarri . #peru #viral #lagranjavip ♬ sonido original - Ric La Torre

Diego Chávarri dejó entrever que Shirley Arica habría estado embarazada de él y que la madre de la modelo le habría pedido hacerse responsable. Esas declaraciones desencadenaron la molestia de Astrid Valle Salazar, quien no dudó en enviarle una carta notarial al participante de 'La Granja VIP' pidiéndole que se rectifique.

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