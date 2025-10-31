Maju Mantilla rompe su silencio y revela el MOTIVO del fallecimiento de su madre: "Ha sufrido mucho"

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Maju Mantilla atraviesa un complicado momento: ¡la muerte de su querida madre, Elvia García! La exreina de belleza rompió su silencio con un sentido mensaje donde da a conocer la causa del fallecimiento de su progenitora.

Maju Mantilla y su emotivo mensaje en redes

En las últimas semanas, Maju Mantilla ha acaparado los titulares de la farándula por los 'dimes y diretes' que se dieron tras su separación del padre de sus dos hijos, Gustavo Salcedo; sin embargo, esta vez la exMiss Mundo llamó la atención por un nuevo golpe que le da la vida: la dolorosa pérdida de su madre el lunes 27 de octubre.

Tras el velorio, donde acudieron distintos personajes de la farándula peruana, así como amigos y familiares, entre ellos, Gustavo Salcedo, Maju decidió abrir su corazón y lanzar un sentido mensaje en sus redes sociales para darle el último adiós a su madre, a quien la recuerda como una "mujer de fe inquebrantable y un corazón generoso".

La exreina de belleza comenzó relatando que actualmente le embarga una profunda tristeza por la partida de la mujer que siempre la apoyó a seguir adelante. Asimismo, agradeció los mensajes, las oraciones y muestras de cariño que recibió tras recibir la lamentable noticia.

"Queridos amigos, estamos muy agradecidas por sus mensajes, sus oraciones y muestras de cariño. Con profunda tristeza nuestra mamita partió este lunes cerca de las 7 p.m. mientras mi hermana, mi tía (hermana mayor de mi mami) y yo la acompañábamos. Ha sido muy doloroso, no hay nada que pueda explicar lo que sentimos en estos momentos, señaló en redes.

¿De qué falleció la madre de Maju Mantilla?

Seguidamente, aprovechó en recordar los maravillosos momentos de su niñez, que siempre estuvieron "cargados de palabras suaves, sabias, miradas dulces, y gestos tan sencillos" por parte de su madre Elvia García, con los cuales los llenaba de luz, pese a la complicada situación que atravesaba. Pues bien, Maju Mantilla confirmó que la causa de la muerte de su progenitora fue el cáncer.

"El 2020 fue diagnosticada con cáncer y venía recibiendo tratamientos para detener el avance de la enfermedad. Cada día, cada mes era una prueba de esas que te parten el corazón en pedacitos y necesitas tiempo para asimilarlo, era como mirar al cielo y preguntarnos, ¿Por qué? Buscando esas señales, esas respuestas que nunca te convencen. Ha sufrido mucho y no, para nadie es justo", escribió.

Asimismo, Maju no dudó en calificar a su madre como una mujer ejemplar, de perseverancia que muchos quisieran cultivar, y con muchas ganas de vivir. En otra parte del mensaje, evocó los momentos de ternura que su progenitora vivió junto a sus nietos, resaltando el amor que siempre les transmitió.

El último adiós de Maju a Elvia García

Finalmente, se despidió de ella, asegurando que ella siempre será merecedora de amor, flores, alegría, cánticos y los más bellos recuerdos de su familia. "Tu ausencia pesa en el alma, cómo será el silencio de tu voz, nuestro corazón tiene escrito tu nombre y en nosotros quedan tus abrazos y tu memoria. Te amamos", concluyó.

Es así como Maju Mantilla decidió darle el último adiós a su madre, quien falleció a los 75 años, con un sentido mensaje en sus redes sociales y agradecer todas las muestras de cariño en este difícil momento.