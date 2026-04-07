¿Mensaje con doble filo? El EXPLOSIVO mensaje de Katia Condos tras imágenes de Federico Salazar con otra mujer

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz Katia Condos volvió a captar la atención pública luego de que se difundiera el ampay de Federico Salazar, en el que el periodista fue visto en actitud cercana con otra mujer.

¿Indirecta para Federico?

Las imágenes, emitidas por el programa "Magaly TV, la firme", generaron todo tipo de reacciones, sobre todo porque se dan pocas semanas después de su separación con Katia Condos.

Mientras muchos esperaban una respuesta directa de la actriz, ella optó por una estrategia distinta: el silencio, pero con mensaje. A través de sus redes sociales, Condos continuó compartiendo contenido habitual relacionado con su trabajo, evitando referirse explícitamente al escándalo.

Sin embargo, la actividad de una de sus redes sociales llamó poderosamente la atención. En una historia de Instagram, la actriz incluyó la frase "Semáforo de despecho", lo que fue interpretado por usuarios como una indirecta cargada de significado tras la polémica.

El ampay con Erika Manrique en su departamento

El reportaje mostró al reconocido periodista, Federico Salazar, ingresando al departamento de una mujer identificada como Erika Manrique, donde permaneció por varias horas. Luego, fue captado abrazándola desde una ventana, escena que rápidamente se viralizó.

Según el informe, el periodista llegó minutos después que la mujer al inmueble, aproximadamente a la 1:00 p.m. y se retiró alrededor de las 4:00 p. m., dejando imágenes que encendieron las alarmas en la farándula local.

Este episodio cobra mayor relevancia debido a que ocurre tras el reciente fin de su relación con Katia Condos, con quien mantuvo una historia de más de 20 años, considerada una de las más sólidas del medio.

La reacción de Katia Condos tras imágenes de Federico Salazar

Lejos de protagonizar un escándalo mediático, Katia Condos ha decidido mantener un perfil bajo. No ha dado declaraciones ni ha respondido a la prensa, pero su actividad en redes ha sido constante, centrada en sus proyectos profesionales.

La promoción de su espectáculo "Planchando el despecho" también coincidió con este momento, lo que hizo que su publicación cobre aún más fuerza entre sus seguidores. Para muchos, la frase compartida no sería casualidad, sino una forma elegante y contundente de pronunciarse sin entrar en polémicas directas.

En medio del escándalo, Katia Condos, con una sola frase, logró captar la atención y dejar abierta la interpretación. Mientras tanto, el ampay de Federico Salazar sigue dando de qué hablar, confirmando que, en la farándula, a veces el silencio puede ser la respuesta más ruidosa.