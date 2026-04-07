¡Confesiones sin filtro! Stefany Camus LO CUENTA TODO después del chape con Cachín

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de que las imágenes del apasionado beso entre Carlos Alcántara y Stefany Camus se viralizaran, la modelo decidió romper su silencio y contar su versión sin pelos en la lengua.

Todo ocurrió en una discoteca, donde el ambiente, la música y los tragos hicieron lo suyo. Según detalló, el encuentro no fue planeado.

"Lo conocí en Barranco Bar ese día. La verdad es que estábamos tomando demasiado tequila, no te voy a mentir, demasiado tequila. Y sí, él me empezó a seguir por Instagram, yo le devolví el follower y y todo muy bien. Él es una persona muy, muy buena, la verdad", confesó, dejando en evidencia que la noche estuvo cargada de fiesta.

La influencer explicó que ambos coincidieron en un box junto a amigos y que todo fluyó naturalmente. Descartando cualquier historia previa entre ambos.

"Estábamos en un box muy grande. Es el box de un amigo muy conocido y bueno, eh, en ese box hay de todo, ¿no? Whisky, tequila y claro. (...) Fui con mi grupo de amigas y bueno, ahí nos conocimos, ahí entablamos comunicación y una muy buena relación", señaló.

Un beso sin compromiso

Sobre el famoso "chape" que dio de qué hablar en redes, Camus fue directa y sin drama. Aseguró que fue un momento espontáneo y sin mayores implicancias.

Incluso, defendió al actor ante posibles críticas, indicando que no hay motivo para juzgarlo.

"Él es una persona muy agradable y me cayó muy bien. Entonces, lógicamente, él está soltero, yo estoy soltera, me gustó, nos besamos y listo. La verdad, no habría por qué juzgarlo a él, porque él está soltero", afirmó tajante.

¿Hubo algo más después del chape?

La pregunta que todos se hacían finalmente fue respondida. Camus negó que la historia haya continuado tras el beso que se volvió viral, aunque admitió que sí mantuvieron comunicación tras ese momento.

"No, créeme que no ha pasado nada más de lo que ustedes ven en el video. De verdad y sí, claro, conversamos...Seguimos en comunicación", aclaró.

Además, restó dramatismo al episodio y lo calificó como parte de una noche de diversión y reveló cómo terminó la velada

"Yo lo veo más como un lado de diversión, ¿no? Estamos divirtiéndonos en una discoteca donde todo el mundo va a divertirse...Yo me fui. Yo me tuve que escapar de mis amigas porque había mucha, mucha fiesta", comentó.

Lejos de escándalos o romances ocultos, lo que parecía el inicio de algo más, quedó en un beso de discoteca, copas de por medio y buena química. Stefany Camus dejó claro que fue solo un momento de diversión, mientras que el popular "Cachín" sigue dando de qué hablar en la farándula peruana.