Stiven Franco rompe su silencio y revela el verdadero motivo de su salida de La Bella Luz

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de su inesperada salida de La Bella Luz, Stiven Franco reapareció frente a sus seguidores y volvió a encender las redes sociales. Durante una transmisión en vivo por TikTok, el cantante aclaró el verdadero motivo que lo llevó a dejar la agrupación que lo lanzó al estrellato y marcó su carrera artística.

Stiven Franco y el motivo de su salida de LBL

Durante su transmisión por TikTok, el cantante Stiven Franco se mostró firme y directo frente a las especulaciones que circulan en redes sociales.

"Nadie sabe si voy a seguir cantando o voy a seguir estudiando, yo nomás sé eso. No sé por qué la gente especula tanto, ha salido gente a decir que sueno a la fila de Armonía 10. Eso me da cólera, hablan sin saber", señaló Stiven Franco, dejando en claro que aún no ha tomado decisiones definitivas sobre su carrera.

El exintegrante de La Bella Luz también manifestó que, por ahora, su principal prioridad será su bienestar y crecimiento personal.

"No he conversado con nadie, no tengo nada con nadie ahorita. Estoy de descanso, voy a descansar un tiempo, la verdad. Voy a recuperar mi sueño. Tal vez me meta a estudiar algo", comentó.

Stiven Franco se despide de La Bella Luz

El 13 de marzo, a través de sus redes sociales, Stiven Franco oficializó su salida de La Bella Luz con un comunicado que conmovió a todos sus seguidores.

Stiven Franco anuncia oficialmente su salida definitiva de La Bella Luz

En el texto, señaló que su decisión "nace principalmente por motivos de crecimiento personal y artístico, buscando nuevos retos y oportunidades que me permitan seguir avanzando en mi camino dentro de la música".

Stiven Franco también se tomó un tiempo para agradecer a sus mentores de la orquesta, Oscar Custodio y a la señora Pilar, líderes de La Bella Luz, por apostar en su talento.

Terminó diciendo que "esto no es un adiós, sino el cierre de un capítulo muy importante en mi vida artística. Con la bendición de Dios, pronto estaré compartiendo con todos ustedes nuevos proyectos musicales, nuevas canciones y muchas sorpresas más".

Stiven Franco confirmó que se fue de La Bella Luz buscando nuevos aires y no por problemas con el grupo. Mientras define si retomará los estudios o continuará con la música, sus seguidores permanecen atentos a cada paso del cantante, apoyándolo en esta nueva etapa de su carrera.