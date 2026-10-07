Murió el cantante Piero: adiós a la voz y creador del histórico himno "Mi viejo"

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El ámbito musical latinoamericano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del reconocido cantautor Piero De Benedictis a los 81 años en la ciudad de Buenos Aires. Nacido en Italia y nacionalizado argentino, el artista permaneció dos días internado antes de su deceso, dejando un vacío irreparable en la cultura popular de la región.

Legado musical e impacto internacional de Piero

La trayectoria artística de Piero se caracterizó por una capacidad única para conectar con la sensibilidad del público a través de sus letras profundas e identitarias. Su primer álbum de estudio, publicado en 1969, incluyó la emblemática canción "Mi viejo" , una obra maestra que se convirtió en un verdadero himno familiar en diversos rincones del continente.

Incluso en sus últimos meses de vida, el cantautor se mantuvo plenamente vigente y conectado con proyectos artísticos de alcance internacional. Recientemente, el propio músico había expresado su profunda gratitud tras la inclusión de su voz en el tema "Io Vengo" para la apertura del desfile de verano 2027 de la casa Saint Laurent en París.

La versatilidad de su propuesta musical le permitió transitar con éxito entre distintos géneros, desde la canción de protesta hasta composiciones destinadas al público infantil. Su colaboración con destacados intérpretes de la escena iberoamericana reafirmó su estatus de ícono cultural dentro de la industria discográfica. Esta constante renovación artística garantizó que su voz permaneciera en la memoria colectiva y en los hogares de millones de oyentes.

Compromiso social, exilio y retorno triunfal

Más allá de los escenarios, la vida de Piero estuvo fuertemente marcada por una inquebrantable vocación comunitaria y una activa participación en causas sociales. Con la llegada de la dictadura militar a la Argentina en 1976, el intérprete se vio obligado a exiliarse en España debido a las constantes amenazas recibidas por el tono crítico de sus canciones.

Durante su regreso a la actividad pública, el artista protagonizó memorables presentaciones en escenarios multitudinarios que reafirmaron su vigencia y su profunda conexión con la juventud de la época. Su música acompañó momentos clave de la historia reciente sudamericana, convirtiéndose en un símbolo de resistencia pacifista, solidaridad e identidad colectiva. Cada una de sus apariciones masivas ratificó la fuerza transformadora de sus mensajes en tiempos de cambio social.

En ese sentido, Piero trasciende el plano terrenal para inmortalizarse como una de las voces más honestas, humanas y comprometidas de la música popular, cuyo legado musical e idealismo continuarán resonando en el corazón de todas las generaciones que crecieron al ritmo de sus melodías.