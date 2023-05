'Mero Loco' muestra apoyo a Susy Díaz tras demanda en su contra: "No se merece lo que le están haciendo"

El conocido 'Mero loco', Eddie Hidalgo, se mostró soprendido luego de que se enterara que Néstor Villanueva colocó una demanda por difamación a Susy Díaz. El empresario aseguró que su expareja no se merece lo que están haciendo en su contra.

Tras la denuncia de la expareja de Florcita Polo, en la que estaría pidiendo 500 mil soles adicionales por reparación civil, el singular personaje de 'Chollywood' calificó de malagrecido a Villanueva.

"Realmente que me sorprende la noticia, sobre todo porque Susy Díaz siempre le ha apoyado un montón (a Néstor), al igual que a su hija Florcita. Me parece muy mal lo que está haciendo Néstor. Susy es una gran mujer y madre. No se merece lo que le están haciendo", expresó