Florcita Polo busca llegar al Congreso: Hija de Susy Díaz alista candidatura como diputada para 2026

Florcita Polo ha sorprendido a más de uno luego de conocerse que seguirá los pasos de su madre la siempre irreverente Susy Díaz, tras decidir incursionar en la política. En la siguiente nota conoce todos los detalles de su nueva faceta.

Flor Polo incursionará en la política

Este jueves 30 de octubre, la primogénita del recordado artista criollo Augusto Polo Campos, recurrió a sus redes sociales para anunciar que el próximo año pretende alcanzar un espacio en la Cámara de Diputados en el Congreso de la República.

Así como lo leen, en el marco de las Elecciones Generales 2026, Polo Díaz ha decidido sumarse a las filas de Somos Perú, mismo partido político al que pertenece el presidente de la República, José Jerí.

Esta noticia se dio a conocer mediante la publicación de una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que aparece junto a la presidenta de la organización política, Patricia Li Sotelo.

"Muy feliz de darles esta gran noticia mis fieles seguidores, voy con el número 10 como diputada por Somos Perú, el partido que mi padre amó en vida, vamos con todo", se lee en el mensaje que acompañó a la instantánea.

Susy Díaz declinó ser congresista

Cabe señalar que, previamente a la noticia que ha dado Flor Polo, su progenitora Susy Díaz anunció su precandidatura al mencionado partido político, sin embargo, recientemente la popular mujer de los labios rojos de la farándula peruana declinó en su decisión.

Mediante un video publicado en su cuenta de TikTok, la exparlamentaria y figura mediática explicó las razones que la llevaron en última instancia a ya no participar en los Comicios Generales 2026.

"Quiero agradecer a la presidenta Patty Li del partido Somos Perú por la invitación de regresar a la política, pero con mucha pena no voy a poder por temas personales y por el gran apoyo que siempre tengo de mis fieles seguidores", expresó Díaz en el audiovisual.

Además, manifestó a sus seguidores que puedan comprenderla. "Espero que me entiendan y comprendan", añadió la mamá de Flor Polo.

Como vemos, Flor Polo decidió seguir los pasos de su madre Susy Díaz y anunciar que el próximo año incursionará en la política. A través de sus redes sociales reveló que postulará como diputada por el partido político Somos Perú, mismo partido político al que pertenece el presidente de la República, José Jerí.