Susy Díaz regresa a la política: Será precandidata a diputada por Somos Perú en las elecciones del 2026

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

La exparlamentaria Susy Díaz vuelve al escenario político tras ser presentada como precandidata a diputada por el partido Somos Perú para las elecciones generales del 2026. El anuncio fue realizado por Patricia Li Sotelo, presidenta de la agrupación, a través de su cuenta oficial en Facebook.

Li confirmó la noticia tras sostener un almuerzo con Díaz y otras figuras públicas en un restaurante de Lima. La líder del partido oficialista destacó la disposición de la excongresista para participar nuevamente en la vida política y representar al movimiento en los próximos comicios.

El anuncio ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios recuerdan la singular trayectoria de Susy Díaz, conocida por su estilo mediático y su paso por el Congreso durante los años noventa.

El regreso de una figura polémica

Susy Díaz fue congresista entre 1995 y 2000, cuando obtuvo una curul con el Movimiento Independiente Agrario (MIA), convirtiéndose en la única representante de dicho partido con más de 10 mil votos. Su campaña de entonces llamó la atención por su uso de plumas, lentejuelas y frases extravagantes, que la hicieron una figura singular en la política nacional.

Durante su gestión, la exvedette presentó diversas propuestas, aunque su paso por el Parlamento también estuvo marcado por controversias. En el año 2000, fue denunciada por presuntamente recibir dinero a cambio de ausentarse en la votación del referéndum sobre la ley de interpretación auténtica de la Constitución.

Nueve años después, en 2009, el Poder Judicial la condenó a tres años de prisión suspendida por el delito de cohecho activo y le impuso el pago de una reparación civil de S/200 mil, por su presunta vinculación con la red de corrupción liderada por Vladimiro Montesinos.

Reivindicación y nueva etapa política

En el año 2023, la Fiscalía de la Nación anuló la deuda de Susy Díaz, tras concluir que no existían pruebas de dinero recibido por parte de la red de Montesinos. Este fallo permitió que la excongresista limpie su historial judicial y pueda participar nuevamente en procesos electorales.

Desde entonces, Díaz ha mantenido una presencia constante en medios y redes sociales, mostrando interés por retomar su carrera política con una visión renovada. Su precandidatura por Somos Perú representa una nueva oportunidad para reconectarse con el electorado y recuperar un espacio en la vida pública.

Con esta designación, Somos Perú busca ampliar su base política de cara a las elecciones del 2026, apostando por figuras con reconocimiento popular. El partido, encabezado por Patricia Li, continúa reuniéndose con otros potenciales candidatos mientras define su lista final para el Congreso y el Senado.

El retorno de Susy Díaz marca uno de los anuncios más llamativos del panorama preelectoral, y abre el debate sobre el papel de las figuras mediáticas en la política nacional.