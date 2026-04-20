Terremoto de 7.4 sacude la costa de Japón: Autoridades activan la alerta de tsunami tras el sismo

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alarma en las costas del océano Pacífico. Un fuerte sismo de 7.4 en la escala de Richter se registró hace unos minutos en la costa norte de Japón, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). Tras el movimiento telúrico, las autoridades emitieron una alerta de tsunami, advirtiendo la posible llegada de olas de hasta 3 m, lo que generó una ola de incertidumbre en la población.

Sismo en Japón activa alerta de tsunami

La Agencia Meteorológica japonesa informó de manera preliminar que el movimiento telúrico se produjo frente a la costa de Sanriku, en el norte de Japón, alrededor de las 4:53 de la tarde (hora local), a una profundidad de aproximadamente 10 km bajo la superficie del mar. El movimiento se sintió con intensidad e hizo temblar a los edificios más grandes de la zona.

A los pocos minutos, las autoridades locales informaron que las primeras olas de tsunami podrían golpear las costas en cuestión de minutos, por lo que activaron todas las alertas. "Evacúen inmediatamente las regiones costeras y las zonas ribereñas hacia un lugar más seguro, como un terreno elevado o un edificio de evacuación", indica el comunicado.

Asimismo, hicieron un llamado a los ciudadanos a abandonar las zonas seguras hasta que se levante la alerta de tsunami. Por otro lado, los medios locales mostraron imágenes de la ciudad y no se registran daños visibles; aun así, las autoridades pidieron a las personas tener cuidado al momento de ingresar a sus casas.

Recordemos que Japón se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas geológicas más activas del mundo, en la que también se encuentra el Perú. Japón ha sufrido fuertes terremotos a lo largo de su historia, siendo uno de los más devastadores el ocurrido en 2011, donde miles de personas fallecieron y se provocó una catástrofe nuclear.

¿Qué es el Anillo de Fuego del Pacífico?

El Anillo de Fuego del Pacífico es una extensa zona geológica que rodea el océano Pacífico y concentra la mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Allí convergen varias placas tectónicas que chocan, se hunden o se deslizan, generando terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis. Países como Japón, Perú, Chile, México e Indonesia forman parte de esta franja altamente activa.

Esta intensa actividad afecta directamente a estas naciones, que viven en constante alerta ante desastres naturales. El reciente sismo de gran magnitud en Japón es un claro ejemplo de los riesgos que implica estar en esta zona, donde la preparación y respuesta inmediata resultan clave para proteger vidas.