River - Boca: Historial, probables alineaciones y horario de una nueva edición del superclásico del fútbol argentino

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol argentino, el continente americano y quizá todo el planeta fútbol se paraliza hoy, domingo 19 de abril, con la edición N.º 266 del superclásico que disputarán River Plate y Boca Juniors por la fecha 15 de Torneo Apertura.

Ambos equipos llegan a esta instancia con grandes expectativas, no solo por sus ubicaciones en las tablas de posiciones de sus respectivos grupos, también por crecimiento sostenido en el juego y por sus últimos triunfos a nivel internacional por la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.

¿A qué hora se juega el superclásico?

El Estadio Monumental de River Plate recibirá a los más grandes del fútbol argentino a partir de las 3:00 p. m. (horario peruano) en un duelo que promete intensidad de inicio a fin. El millonario, dirigido ahora por Eduardo Coudet, se encuentra tercero en la zona "B" con 26 puntos en 13 partidos jugados, habiéndose clasificado a los octavos de final del torneo local.

Su máximo rival, Boca Juniors, al mando de Claudio Úbeda, llega al superclásico en la cuarta posición de la zona "A" con 21 puntos, sobre también 13 encuentros disputados, estando virtualmente clasificados a los octavos de final, aunque de lograr un triunfo en Núñez podría cumplir oficialmente dicho objetivo.

El historial de enfrentamientos de ambos clubes reflejan los siguientes resultados: 265 encuentros disputados entre el amateurismo, el profesionalismo y distintos tipos de copas, registrándose 93 victorias para Boca Juniors y 88 para River Plate, así como 84 empates.

🥳 ¡ES HOY, ES HOY! ¡LLEGÓ EL DÍA! ¡SE JUEGA EL SUPERCLÁSICO DEL FÚTBOL ARGENTINO!



🔥 ¿Quién se lo lleva en el Más Monumental? ¿El Millo o el Xeneize?



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Posibles alineaciones

Como todo superclásico, no hay jugador de River y Boca que quiera perderse este apasionante e histórico encuentro. Ambos entrenadores mandarán lo mejor al césped de juego con la intención de llevarse los tres puntos y así hacer una fiesta de uno sobre el otro. En ese sentido, las posibles alineaciones serían de esta manera:

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzálo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Kendry Páez, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Vale mencionar que, el encuentro podrá verse vía las plataformas de ESPN Premium y TNT Sports, y tendrá el arbitraje de Darío Herrera.

El partido promete ser infartante desde el primer segundo de juego. River Plate y Boca Juniors se juegan mucho más que tres puntos, la historia de ambos nos lo promete así.