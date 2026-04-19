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No olviden su mochila de emergencia

Nuevo sismo remece al Perú esta madrugada: Conoce AQUÍ el epicentro y la magnitud del temblor sentido HOY 19 de abril

Un nuevo movimiento telúrico se registró durante la madrugada de este domingo 19 de abril. Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro del temblor, de acuerdo al último reporte del IGP.

Sismo de hoy, 19 de abril.
Sismo de hoy, 19 de abril. Difusión

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 19/04/2026

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Un nuevo sismo remeció al Perú hoy, domingo 19 de abril, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

Temblor hoy en Perú: ¿Cuál fue su magnitud?

Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país y uno se sintió la madrugada de este domingo 19 de abril, precisamente a las 4:47 a.m., según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional.

De acuerdo al más reciente reporte revelado en sus redes sociales, el movimiento telúrico, sentido durante la madrugada de hoy, tuvo una magnitud de 4.0 con el punto de referencia a 50 kilómetros al oeste de Barranca, provincia del mismo nombre, región Lima.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente reveló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 46 kilómetros, así como una latitud y longitud de - 10.87 y -78.20 grados, teniendo una intensidad III

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Ten lista tu mochila de emergencia

Frente a estas circunstancias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual deberá contar con los implementos en favor de los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables:

  • 1 litro de agua por persona.
  • Enlatados.
  • Galletas.
  • Una manta pequeña polar.
  • Alcohol en gel.
  • Mascarillas.
  • Artículos de higiene.
  • Linterna a pilas.
  • Radio portátil.
  • Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Tal como es reiterativo, durante y después de la actividad sísmica es fundamental mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico, así como, permanecer en un lugar seguro y no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse.

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Es importante seguir las recomendaciones para salvaguardar la seguridad propia y de las personas que nos rodean, tanto en los hogares como en los centros de trabajo, y estar atentos a las futuras réplicas que puedan presentarse. 

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