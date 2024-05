¡Terrible! Jaime Bayly confiesa que tiene una acosadora y ruega que lo deje en paz: "No me tortures"

22/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Para nadie es un secreto que Jaime Bayly siempre sorprende a sus seguidores con alguna novedad o secreto sobre su vid privada. Sin embargo, esta vez el polémico escritor peruano preocupó a todos sus seguidores al revelar que tiene una acosadora.

A través de sus redes sociales, el también periodista contó que esta mujer le escribe diariamente y le pide que tengan relaciones sexuales, luego de que desaparezca a su esposa Silvia Núñez del Arco.

Acosan a Jaime Bayly

Al igual que la popular serie de Netflix, 'Bebé Reno' o 'Baby Reindeer' que cuenta la historia de un comediante que es acosado por una fanática que pone en riesgo la vida de ambos. Jaime Bayly ha revelado en su canal de YouTube que una mujer de edad adulta le escribe a diario y le cuenta con perturbadores detalles que harían cuando vivan juntos.

"Últimamente, me escribe todos los días y sin faltar. Una mujer me escribe a mi correo público, al correo gmail. Vamos a llamarla 'Milagros' Le mostré tres de esos correos a Silvia y me dijo que a ella también les ha escrito. Con lo cual me acosa a mí y a mi mujer también", detalló.

Luego de ello, comenzó a leer algunos extractos de las últimas tres cartas que le ha enviado a su buzón electrónico, en los cuales le confiesa sus planes para que vivan su romance prohibido.

En uno lo trata como su nieto y le confiesa que lo quiere mucho, pero que solamente podrán estar juntos cuando ya no esté su esposa Silvia: "Querido nieto, te quiero, te estimo, pero tú no quieres ser mi amigo puro, entonces no podemos estar juntos porque querrás dormir conmigo. Me gustaría que seamos ser amigos puros y decentes. Que salgamos a pasear, pero dudo que tu esposa quiera que sea tu amiga, al menos que salgamos todos juntos", lee el periodista.

En la segunda carta, Milagros es enfática en sus creencias religiosas y dice que siempre obedecerá a Dios y sus disposiciones. Le menciona que quiere casarse con él, vivir juntos y tener hijos siempre y cuando ya no esté casado.

"Te escribo porque Dios me dice que puedes llevarme, raptarme y llamarme para que sea tu esposa, yo feliz, pero solo cuando estés sin esposa. Solo cuando pierdas a tu mujer actual Silvia. Solo entonces, cuando estés libres, puedes tomarme, hacerme tuya, vivir juntos, tener niños y claro tiene que adorar y servir a Jesús " , narró.

Pide a su acosadora que lo deje en paz

Atormentado por esta serie de mensajes que ha recibido, Jaime Bayly le pidió a su acosadora que lo deje en paz, pues teme que se convierta en una situación similar a la de 'Bebé Reno' de Netflix.

"Yo solamente quería contarles que tengo mi Martha en la vida real y se llama Milagros, básicamente que Silvia me envenene, quiere que Silvia no esté y luego que ella y yo seamos pareja. Querida Milagros, te ruego que no me sigas escribiendo. Déjame en paz y no me tortures con esto", indicó.

En resumen, Jaime Bayly reveló que tiene una acosadora que le envía mensajes a diario. Comentó que, inicialmente tomó esta situación con humor, sin embargo, esto ya le empezó a dar miedo y le ha pedido a esta mujer que lo deje en paz.