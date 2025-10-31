Christian Cueva SORPRENDE y revela que se lanzará como streamer: "Se viene el Kick"

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El actual futbolista de Emelec, Chistian Cueva, sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al revelar que incursionará en el mundo del streaming a través de una conocida plataforma.

Una nueva faceta como streamer

La actual pareja de Pamela Franco, ha decidio sumarse a la fiebre de la plataforma Kick, así lo ha dejado entrever en una transmisión en vivo en el que también se encontraba presente la cantante de cumbia.

En el audiovisual se escucha a un amigo de Cueva y Franco expresar: "El señor Christian Alberto va a transmitir en vivo todos los días". Ante dicha premisa Aladino añadió: "Mi gente escúchenme les voy a decir una cosa, se viene el Kick".

El joven cercano al jugador oriundo de Huamachuco inclusive se animó a soltar el nombre de uno de los jóvenes que vienen destacando en la mencionada plataforma 'Cristorata', quien con el timpo ha ganado popularidad y en anteriores ocasiones ha compartido con figuras del fútbol nacional como Jefferson Farfán y André Carrillo.

¿Cómo reaccionó Pamela Franco?

Mientras el popular 'Cuevita' se encontra feliz al anunciar su nuevo proyecto, la intérprete chimbotana no dudó en reaccionar y se quedó atenta a la confesión de su amor.

Si bien al principio la artista musical se mostró un poco seria, para luego mostrar una leve sonrisa mirando a un amigo con el que se encontraba, de manera sorprendida.

Posteriormente, fiel a su estilo jocoso y alegre, Christian Cueva se animó a soltar unos pasos de baile y la cumbiambera le siguió el juego animándolo. Sin embargo, en un momento Pamela Franco soltó una frase que lo dejó tambaleando al exjugador de la selección peruana.

"¡Suéltate, Suéltate! ¡Epa! Demasiado ambiente para encerrarte", se oye expresar a la intérprete de 'Dile la verdad'. Mientras Cueva seguía en lo suyo soltando su cuerpo al ritmo de la música y con una sonrisa de oreja a oreja. "¿Cómo me vas a encerrar después de tanto tiempo, amor? ¡No seas mala!", le dice 'Aladino' a su pareja a lo que Franco no se quedaría callada y le respondió: "No amor, tú desde diciembre ya estás suelto".

Como vemos, Christian Cueva ha sorprendido a más de uno luego de revelar en un video que también se animará a incursionar en el mundo del streaming como otros amigos que el fútbol le ha dado ya lo han hecho. "Se viene el Kick", manifestó en un clip.