Moca sortea un iPhone y usuarios notan algo extraño en el premio: "¿Y la manzana?"

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un sorteo de Moca terminó dando más que hablar de lo esperado. La creadora de contenido rifó un iPhone a bajo costo, pero tras conocerse a la ganadora y ver el celular, los usuarios notaron algo extraño en el premio, generando una ola de comentarios y dudas en TikTok.

Moca y su rifa de celulares usados

Hace unos días, Moca sorprendió a sus seguidores al anunciar una rifa en sus redes sociales por solo 5 soles. El premio incluía dos teléfonos: un iPhone 16 Pro Max y un Samsung Galaxy. Desde el inicio, la tiktoker dejó en claro que ambos celulares eran usados, con el fin de evitar reclamos posteriores.

"Son celulares míos, usados. Este celular se va a Pisco", se le escucha decir a la influencer en los primeros segundos del video que subió a TikTok.

Tras realizar el sorteo, dos seguidoras resultaron ganadoras y recibieron los equipos directamente en sus casas. Todo parecía marchar con normalidad hasta que se difundieron las imágenes del desembalaje del iPhone, momento en el que comenzaron las dudas.

iPhone usado no tenía 'manzanita'

En un segundo video, una de las ganadoras mostró el proceso de apertura del paquete. El envío estaba completamente sellado, tanto así que tuvo que usar una tijera para cortar los precintos de seguridad.

Sin embargo, cuando finalmente sacó el teléfono, los usuarios notaron algo que no pasó desapercibido: el celular no tenía el logo de la manzana de Apple.

La ausencia de la conocida 'manzanita' fue suficiente para que los comentarios explotaran en TikTok. Además, los cibernautas notaron otro detalle que generó aún más sospechas: el equipo pedía una clave de acceso para poder usarse.

Reacción en redes sociales

Las imágenes no tardaron en viralizarse y los seguidores de Moca dejaron una avalancha de mensajes en la publicación.

"¿Sin caja y con clave?", "¿Y la manzana?", "Tengo entendido que los iPhone traen la manzanita", "Sin caja, sin manzana y con contraseña", y "Para mí es show", fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Hasta el momento, Moca no se ha pronunciado sobre las observaciones hechas por los usuarios, aunque desde un inicio aclaró que se trataba de celulares usados, lo que para algunos explicaría ciertas condiciones del equipo.

El sorteo de Moca, que prometía un iPhone, terminó convirtiéndose en tema de conversación luego de que los usuarios notaran algo extraño en el premio. Aunque la tiktoker aclaró que los celulares eran usados, las imágenes del equipo sin la 'manzanita' y con clave de acceso siguen generando dudas.