Darinka Ramírez muestra por primera vez al padre de su bebé: "Mientras tú y yo seamos felices"

Darinka Ramírez demostró que estaba más enamorada que nunca de su novio y futuro padre de su bebé. La influencer no dudó en publicar una serie de videos junto a su pareja por primera vez en redes sociales y lo hizo poco antes de que Magaly Medina revelara la verdadera identidad de su galán.

Darinka muestra a su novio por primera vez

El primer video que publicó la madre de la hija de Jefferson Farfán fue aproximadamente a las ocho de la noche. En las imágenes aparece acostada en su cama junto a su novio, Sebastián. Darinka utilizó esta primera publicación para burlarse de la nota que Magaly tenía preparada para esa noche.

"Cuando me decía que no le gustaban ni las fotos y ahora saldrá en TV nacional", escribió en la descripción del video, mientras Sebastián sonreía en el fondo.

En un segundo video publicado minutos después, reveló que ahora Sebastián también quiere salir en videos. Además, él compartió un clip en el que ambos aparecen bailando abrazados en una discoteca y agregó una frase que deja ver lo enamorada que está.

"Mientras tú y yo seamos felices, no importa lo que digan los demás" , escribió. La serie de videos fue muy bien recibida por sus seguidores, quienes la felicitaron por tener finalmente la familia que tanto anhelaba y una relación saludable.

¿Quién es el novio de Darinka?

El hombre que se robó el corazón de Darinka responde al nombre de Sebastián González Guevara, y la información fue confirmada por la misma influencer, quien además dijo que a él no le gustan las cámaras ni la prensa.

Según informaron, el hombre tiene registrada una empresa bajo el nombre de Sebalif S.A.C., dedicada al rubro de servicios generales (construcción, remodelación, venta de productos de ferretería, limpieza, uniformes, plástico, etc.). Cabe resaltar que en las redes sociales de la empresa hay poco movimiento.

Según sus redes sociales, Sebastián es originario de Iquitos y estudió en la Universidad Científica del Perú. Además, en 2025 hizo varios viajes a Colombia, permaneciendo varios meses allí y, coincidentemente, Darinka también viajó a Colombia en las mismas fechas.

De esta manera, Darinka Ramírez dejó en claro que vive un momento pleno tanto en el amor como en su vida personal. Sin temor a los comentarios ni a las revelaciones televisivas, la influencer decidió mostrarse feliz y segura, reafirmando que su prioridad es su familia y su tranquilidad.