Moca anuncia radical medida tras suspensión de transmisiones en vivo en TikTok hasta 2070

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La popular creadora de contenido Moca, conocida por sus transmisiones en vivo y rifas para sus seguidores, sufrió un duro golpe luego de que TikTok suspendiera sus lives de manera definitiva hasta 2070. Frente a esta medida, la influencer de 24 años anunció sus planes para que nada afecte sus proyectos.

TikTok sanciona a Moca hasta el 2070

El pasado 19 de enero, Moca reveló que TikTok suspendió su cuenta @mocatiktok hasta el año 2070. Al respecto, la amiga cercana de la tiktoker, Tilsa 'La Única', dijo que la influencer venía acumulando alertas en la plataforma días antes de la suspensión definitiva.

"Ya había indicios que hacían sospechar que Moca podría quedarse sin cuenta", comentó durante una transmisión en vivo.

El día de la suspensión, cuando Moca amaneció en casa de Tilsa 'La Única', intentó entrar a su perfil y comprobó que su cuenta había desaparecido. Sin embargo, gracias a contactos, logró recuperarla y decidió seguir haciendo lives, a pesar del riesgo.

"Si tú sabes que tu cuenta corre riesgo, no hagas un live con tu cuenta de TikTok, eso es como un harakiri", agregó Tilsa 'La Única'.

Moca reacciona a la suspensión de TikTok

Ante esta medida, Moca decidió no quedarse callada y reaccionó frente a la dura sanción impuesta por TikTok a su cuenta oficial. La influencer advirtió que creará nuevos perfiles para continuar con sus dinámicas de siempre, pese a que la plataforma china prohíbe este tipo de prácticas.

"No te preocupes, preciosa, que Moca hay para rato. Y si me bloquean de esta cuenta, me creo otra. Me han bloqueado las cuentas, me he vuelto a crear y he empezado de cero 1.000 veces", expresó la creadora de contenido.

¿Quién es Moca y por qué es tan polémica?

Moca, cuyo nombre real es Jusseira Mayumi Quispe, tiene 24 años y se ha hecho conocida en redes por sus reacciones y dinámicas con seguidores. Además, suele recibir aportes mediante la billetera digital Yape y mantiene una relación cercana con su comunidad.

Recientemente, la influencer celebró su cumpleaños y sorprendió al anunciar que se convertirá en madre, lo que mantiene a sus fans más atentos que nunca.

Pese a la suspensión de transmisiones en vivo en TikTok hasta 2070, Moca anuncia que no piensa abandonar las redes sociales ni su carrera como influencer. La tiktoker deja claro que seguirá conectada con sus seguidores para mantenerse vigente en el mundo del streaming.