Nuevo galán de Tilsa Lozano confiesa que era amigo de Jackson Mora: "No tengo ningún problema con él"

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Andrés Muñoz, el nuevo saliente de Tilsa Lozano, rompió su silencio luego de que Magaly expusiera imágenes de ambos besándose tras su romántico viaje a Colombia. El empresario confesó que ha sido amigo de Jackson Mora, exesposo de Tilsa, y aclaró cuál es el vínculo que tiene actualmente con la modelo.

Andrés Muñoz rompe su silencio sobre Tilsa

En la noche de ayer, Magaly expuso conversaciones en las que Andrés Muñoz negaba tener cualquier tipo de vínculo sentimental con la exconejita. Sin embargo, en la más reciente edición de ese programa, fue el mismo arquitecto quien se comunicó con su reportero para hacer una aclaración.

Según dijo, negó su relación con Tilsa porque no sabía con quién estaba hablando. Por lo tanto, aceptó que está saliendo oficialmente con ella, ya que se encuentra separado de su esposa. También aseguró que el trámite de su divorcio está en camino y es algo formal.

"Estoy soltero y estamos saliendo y nos llevamos súper bien. La ponen a Tilsa como si se estuviera metiendo con un hombre casado, dañando un hogar, y eso es totalmente falso", indicó.

Consultado sobre una fotografía en la que aparece con Jackson Mora, exesposo de Tilsa, el deportista confesó que han sido amigos en el pasado y se negó a dar más detalles sobre si mantienen una relación actualmente, ya que solo aclaró que entrenaron durante un tiempo.

"Hemos entrenado años. Ya sé a dónde quieres llegar con este tema, pero no va por ahí. Yo con Jackson no tengo ningún problema, hemos sido amigos, hemos entrenado años y todo bien. Aquel tema es otro", sentenció.

El ampay de Tilsa y Andrés Muñoz

'Magaly TV, la firme' expuso que la exconductora de 'Mesa Caliente' pasó la noche con un arquitecto un día antes de viajar a Colombia. Ambos habrían pasado unas vacaciones de cuatro días. Aunque ninguno de los dos compartió imágenes juntos, ella siempre se mostró sola y él prefirió no publicar nada del viaje.

Al volver a Lima, también estuvieron juntos una noche en casa del arquitecto. Sin embargo, cuando el equipo periodístico de Magaly lo llamó para consultarle qué tipo de relación tenía con Tilsa, él negó tajantemente un vínculo sentimental e indicó que solo son viejos amigos.

En medio de la polémica, Andrés Muñoz aclaró su situación sentimental y reafirmó su vínculo con Tilsa Lozano. Negó estar casado, aseguró que su divorcio está en proceso y descartó conflictos con Jackson Mora, buscando poner fin a las especulaciones generadas tras la difusión de las imágenes.