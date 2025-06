Tilsa Lozano y su FUERTE MENSAJE tras confesión que la involucra con el 'Loco' Vargas: "Me da igual"

23/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tilsa Lozano vuelve a dar que hablar. Y es que la modelo acaba de lanzar un potente mensaje que, al parecer, sería una respuesta a la confesión de su examiga Daniela Cilloniz, quien aseguró que la 'exconejita' de Playboy se escapó con Juan Manuel 'Loco' Vargas a un hotel de Ica, donde incluso llegaron a romper una cama.

Tilsa Lozano lanza fuerte mensaje en redes sociales

La conductora de 'La Noche Habla' utilizó sus redes sociales para compartir un potente mensaje que, sin duda, llamó la atención de todos sus seguidores. La imagen que posteó en su cuenta oficial de Instagram afirma que cada vez es menos la importancia que le da a ciertos comentarios relacionados a su persona.

"El nivel de 'me da igual' al que estoy llegando este año es impresionante". La modelo de 42 años reafirma este mensaje con otro en que señala: "Literalmente yo".

¿Qué dijo Daniela Cilloniz sobre Tilsa y el 'Loco' Vargas?

Es importante mencionar que el mensaje de Tilsa Lozano ha sido publicado días después de que Daniela Cilloniz expusiera que el 'Loco' Vargas le tiene pendiente una deuda de 500 dólares por haber roto una cama y un colchón king Rosen cuando se hospedó con la 'exconejita' en su resort de Wakama, ubicado en Chincha, Ica.

"Es de hace muchos años. Lo que pasa es que un fin de semana se fue a Wakama (su hotel en Chincha) con Tilsa, su pareja en ese momento, y bueno, estaba tan emocionado que me rompió la cama y el colchón", contó a Diario 'Trome'.

Enseguida, Cilloniz reiteró que la popular 'Tilín' no se enojaría con ella por tal confesión debido a que conoce perfectamente su personalidad: "No, ella sabe cómo soy, espero que no se moleste", continuó.

Finalmente, recordó que este evento sucedió precisamente en la semana que se enemistó con Tilsa por anotar el número de Juan Manuel: "El 'Loco', después de romper la cama, regresó a Lima, Tilsa se quedó, ella estaba en la ducha, él la llamó, vi su teléfono y lo apunté, ella se molestó y nos distanciamos por más de tres años, hasta que finalmente volví a recuperar su amistad", agregó.

En medio de toda esta situación, Tilsa Lozano compartió un contundente mensaje en el que deja entrever que cada vez le toma menos interés a los comentarios que la gente pueda soltar sobre ella. Esto luego de la confesión de su examiga Daniela Cilloniz sobre su escapada con el 'Loco' Vargas.