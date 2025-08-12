Cristiano Ronaldo y el billetazo que pagó por el anillo de Georgina Rodríguez

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar que, cuando se trata de sorprender a Georgina Rodríguez abre la billetera sin pensarlo. El astro portugués desembolsó un verdadero billetazo por un anillo de compromiso. La joya, de diamante oval y diseño exclusivo, fue presentada al mundo a través de Instagram.

El precio del anillo de Georgina Rodríguez

Según el medio español HOLA, el astro portugués habría pagado más de cinco millones de euros por el deslumbrante anillo que entregó a Georgina Rodríguez.

Un joyero consultado por la revista calculó que el valor mínimo de la piedra central —un diamante de talla oval— ronda esa cifra, aunque si su pureza es excepcional, podría elevarse a entre 10 y 12 millones.

A esa cuenta se suman los diamantes laterales y la exclusividad del diseño, que no solo dispara el precio, sino que lo convierte en una pieza de colección. En cristiano, sí: CR7 soltó un billetazo.

CR7 se casará con Georgina Rodríguez

La noticia se hizo pública en Instagram, donde Georgina Rodríguez compartió la mano, el anillo y la frase que ya dio la vuelta al mundo: " Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas ".

La foto se volvió viral al toque: comentarios, likes y felicitaciones a montones. No hubo conferencia ni alfombra roja; bastó una imagen bien puesta para que el compromiso de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez reventara las tendencias y llenara titulares.

Cómo empezó esta historia de amor

La historia entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez arrancó en 2016, en una boutique de lujo en Madrid, donde ella trabajaba como dependienta.

Ese encuentro —bien casual, según han contado— encendió una conexión que creció lejos de los focos, con confianza y paciencia. Con el tiempo, armaron una familia de cinco hijos: Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo, y sus dos hijas en común, Alana Martina y Bella Esmeralda.

No todo fue brillo. En 2022 enfrentaron la pérdida de uno de sus mellizos, un golpe que la pareja atravesó en silencio y con apoyo mutuo. Hoy, el compromiso es la señal visible de una relación que superó retos y que sigue siendo de las más comentadas en el cruce deporte-entretenimiento.

