Jorge Luna es absuelto en denuncia de discriminación presentada por el Mincul contra él mismo

El comediante peruano Jorge Luna informó que el Ministerio de Cultura (Mincul) lo absolvió de una denuncia por discriminación tras el escándalo desatado por autodenominarse "marrón" en un comercial de chocolates. Con su característico humor, el comediante quedó libre de la acusación y lo contó en Hablando Huevadas.

Jorge Luna celebra absolución del Mincul

Jorge Luna le habló directo a su público y soltó la primicia en la última edición de Hablando Huevadas: El Mincul lo absolvió de la denuncia por discriminación presentada luego de que, en un anuncio de su propia campaña, se definiera como "marrón". La investigación, iniciada en 2024, cerró a su favor.

"Ha pasado casi un año, desde que el estado decidió involucrarme en esta payasada y ya tenemos una respuesta de si soy culpable o no. Quiero contarte que yo como persona que discriminé a mi persona, he quedado, por el bien de mis abogados, libre de la acusación de discriminación en mi contra", contó el comediante.

Lejos de ponerse serio, hubo risas, escenas improvisadas y frases con doble filo. Jorge Luna aseguró que, aunque quedó libre, el caso le da para seguir con la broma.

"Quiero mandarme un mensaje. Esto no se va a quedar así, voy a apelar. Porque lo que yo me hice no tiene nombre y ya me gustó este chiste, quiero gastar más plata hasta encontrarme culpable de haberme discriminado a mí y si es necesario ir a declarar en mi contra, lo haré".

Jorge Luna hace de juez y acusado

Ya bien metido en la broma, el comediante armó en vivo su propio "juicio" contra sí mismo. Cambió la voz, jugó con la cámara y hasta se habló como si estuviera en pleno tribunal.

Desde el rol acusador dijo: "Así que Jorge no estés tan tranquilito porque esto no se queda así. Te he escuchado decir que tienes plata, pues te voy a sacar plata. Prepárate, te va a caer todo el peso de mis abogados".

Y al instante se respondió él mismo, asumiendo el papel de defensa: "Me parece un chiste. Yo con mi consentimiento utilicé la frase de marrón como yo, por lo que me encuentro, y ya lo dijo el señor juez, libre de esta acusación. Así que usted, señor que me amenaza ni con todo el dinero que usted tenga, no me da miedo".

"Si de plata vamos a hablar, no te conozco mucho, pero creo que tenemos lo mismo. Te espero con todo y abogados, no te tengo miedo, Jorge", añadió.

Antes de cerrar el tema, dejó una última línea en modo agradecimiento irónico: "Quiero agradecer al estado del Perú que primero me inculpó, pero aceptó su error y me ha librado de esta acusación, gracias por fin tenemos un país que me merezco".

La decisión final del Ministerio de Cultura establece que Jorge Luna no incurrió en discriminación al autodenominarse "marrón" en un comercial de chocolates. De esta manera, el singular proceso en el que el Mincul actuó como denunciante y defensor del mismo implicado concluye con la absolución del comediante.