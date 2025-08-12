Xiomy Kanashiro realiza INESPERADA confesión sobre sus citas con Jefferson Farfán: "Para poder disfrutar"

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Xiomy Kanashiro sorprende al revelar detalles sobre su romance con Jefferson Farfán. Tras ser cuestionada de que estaría por el dinero del exfutbolista, la joven no dudó en responder con una inesperada confesión relacionada a sus citas con él.

Xiomy Kanashiro sobre sus citas con Farfán

Xiomy Kanashiro y la popular 'Foquita' Farfán se ha convertido en una de las parejas que ha acaparado los titulares de la farándula local, ya que el exjugador de Alianza Lima, no dudó en confesar estar enamorado de la bailarina e incluso oficializar su relación en su podcast 'Enfocados'.

Como era de esperarse, los seguidores del '10 de la calle' se muestran pendientes de la vida del 'expelotero' y especialmente, en su vínculo con Xiomy Kanashiro. La popular 'Chinita' no duda en defender su amor de los detractores, por lo cual, durante su programa '¿Ahora qué?', aprovechó en responder a la interrogante sobre quién debería pagar en una cita: ¿el hombre o la mujer?

Según detalló, ella no tiene problema en invitar y pagar la cuenta cuando sale con su pareja, Jefferson Farfán, ya que ello forma parte de la dinámica de su relación como muestra de su cariño hacia él.

"A mi actual pareja lo he invitado a comer, al cine. Yo no tengo problema en pagar la cuenta, lo hago para poder disfrutar y compartir con él", indicó en un inicio.

¿Da regalos costosos a Jefferson Farfán?

Asimismo, la 'Chinita' Kanashiro agregó que también le da regalos a su pareja, aunque no necesariamente todos sean detalles costosos, sino algo que sabe que le gustará y atesorará. Un ejemplo fue el regalo que le hizo al exfutbolista: una torta idéntica a su centro comercial KM40, elaborada con precisión para replicar cada rincón del establecimiento.

"Soy detallista, siempre estoy pensando en darle algo que le agrade. Es más, a veces, los detalles no tienen que ser costosos, pues con lo simple se dice mucho", dijo en el podcast '¿Ahora qué?',transmitido por el canal TVmos+.

Con ello, la joven deja en claro que no le importa el qué dirán o los prejuicios de la sociedad sobre quién debería pagar cuando tiene una cita. Asimismo, Xiomy aprovechó en confesar que siempre prioriza el tiempo que pasa junto al hombre que logró conquistar su corazón: ¡el hijo de Doña Charo!

De esta manera, Xiomy Kanashiro, reconocida por su participación en 'La casa de la comedia', no dudó en confesar que en su relación con Jefferson Farfán, no tiene problemas con pagar sus citas.