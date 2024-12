Toño Centella asegura estar escondido tras extorsiones y lanza terrible advertencia: "Quieren matar a mi hijo"

23/12/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El interprete nacional Toño Centella se ha unido al grueso grupo de peruanos que viene siendo amenazados por extorsionadores que les exigen el pago de cupos para no atentar contra su vida. Incluso, el pasado jueves 19 de diciembre, el bus de su agrupación fue atacada a balazos por sujetos a bordo de una moto que por suerte no dejó heridos, pero si mucho miedo en él y en sus músicos.

Ahora, el chichero realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales donde reveló la complicada situación en la que actualmente se encuentra. Según su versión, los delincuentes han amenazado no solo su vida, sino la de su hijo y que a pesar de ello sigue sin denunciar el hecho.

"Yo me siento mal de verdad, yo no he hecho nada, atentan contra mi casa, mis familias, quieren matar a mi hijo, a mí. Salgo a la calle, veo una moto por aquí, por allá, y me da miedo, la Policía bien gracias, no denuncio porque no quiero problemas con nadie. Yo tengo diabetes y se me sube el azúcar, me puse mal. No me gusta estar contando mis cosas, me puse a llorar y, sinceramente", inició.

Escondió su bus tras atentado

A propósito del ataque al bus de su agrupación, el artista nacional aseguró que hoy el vehículo se encuentra escondido en una cochera mientras puede resolver esta lamentable situación.

"El día martes me pidieron plata, igualito, los bloqueo, no contesto a esa gente. La gente se confunde y piensan que es mi local y ustedes han visto lo que ha pasado (atentado). Yo guardo mi bus ahí porque yo le hago publicidad y mi bus es grande y le pido a la señora por favor que me alquile la cochera", añadió.

Bus de 'Centella' es blanco de disparos y recibe advertencia

Dejaría la música

Con todo el temor sobre sus hombros, Toño Centella indicó que a propósito de esta situación estaría analizando dejar su carrera musical porque no pueda aguantar más las amenazas.

"No sé hasta cuándo seguiré trabajando, pero no pienso volver a mi casa. No aguanto más. No puedo con todo esto, no se lo deseo a nadie, no he hecho nada a nadie. ¿Es delito que uno progrese? Como si hubiera matado a alguien, no sé por qué ensañamiento conmigo. Estoy pensando dejar la música y mandar todo al ruedo e irme, tratar de vender esa casa e irme del Perú, no sé a dónde pueda irme y dejar todo esto porque ya no aguanto. Voy a seguir trabajando, no sé hasta cuándo, pero a mi casa no pienso llegar, no sé hasta cuándo", finalizó.

De esta manera, Toño Centella aseguró vivir una situación muy complicada lo cual lo llevaría a dejar la música tras recibir amenazas que le exigen cupos para seguir trabajando.