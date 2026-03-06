Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero toman drástica decisión tras el fin de su relación

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La relación entre Ana Paula Consorte y el futbolista Paolo Guerrero llegó a su fin. La confirmación la dio la modelo brasileña durante su participación en el programa Mesa caliente: "No estamos juntos desde hace un tiempo. Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida". Tras el anuncio, ambos optaron por tomar una drástica decisión.

Ana Paula y Guerrero toman drástica decisión

El impacto de la ruptura llegó directo a sus redes. Casi de un día para otro, borraron todo rastro de sus momentos juntos: fotos de cumpleaños, bautizos y reuniones familiares. Con esa limpieza en Instagram, quedó clarísimo que cada quien va por su lado.

Actualmente, el perfil de Ana Paula Consorte muestra principalmente fotos de ella y su hija mayor. Mientras tanto, Paolo Guerrero mantiene publicaciones relacionadas con su carrera deportiva y recuerdos con sus hijos, su madre Doña Peta y amigos cercanos.

Hasta ahora, el delantero de Alianza Lima no se ha pronunciado públicamente sobre el fin de su relación, y se desconoce si planea dar alguna declaración en los próximos días.

El motivo real de la separación sigue bajo siete llaves, pero no es secreto para nadie que en estos tres años y medio hubo de todo menos tranquilidad. Entre idas y venidas, las redes de Ana Paula siempre fueron el termómetro de una relación que parecía estar en la cuerda floja desde hace tiempo.

¿Adiós a los planes de matrimonio?

La ruptura también dejó atrás los planes de boda que la pareja tenía. Ana Paula Consorte había revelado previamente que Paolo Guerrero le propuso matrimonio en un centro comercial, después de un día de compras. Sin embargo, tras la confirmación de su separación, esa boda quedó descartada.

Ana Paula Consorte no se guardó nada y, tras la ruptura, lanzó un mensaje que dice mucho: "No necesitas moldearte para encajar donde Dios ya te puso", haciendo alusión a su decisión de avanzar y centrarse en su bienestar y el de sus hijos.

A pesar de los cambios, la modelo brasileña aseguró que ambos buscarán mantener una relación cordial por el bienestar de los pequeños: "Tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener una buena relación".

De esta manera, Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero dieron un paso drástico tras confirmar el fin de su relación ¿Qué hicieron? Borraron todas sus fotos juntos de Instagram, cerrando un ciclo y dejando en claro que ya no habrá marcha atrás.