Irma Maury rompe su silencio tras especulaciones sobre su estado de salud: "Déjenme vivir tranquila"

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz peruana Irma Maury, recordada por su papel de Doña Nelly en la serie 'Al fondo hay sitio' preocupó a sus miles de seguidores de las redes socialea al realizar una peculiar publicación con la palabra "Alzheimer", ello ocasionó que los cibernautas sospechen en la posibilidad de que ella padezca de la enfermedad. Sin embargo, rompió su silencio sobre su estado de salud.

Irma Maury reprende a medios de comunciación tras publicación

El estado de salud de la intérprete escénica fue motivo de especulación en las últimas horas debido a que realizó una inesperada publicación en su cuenta oficial de Facebook que preocupó a todos. ¿Qué escribió? Resulta que la artista mencionó la enfermedad "Alzheimer".

Pese a haberse alejado de la televisión y ante el pedido de sus fanáticos de que retorne a la pantalla chica, Maury siempre se ha mostrado firme en su decisión de mantenerse fuera de los reflectores, pero es muy activa en redes sociales.

Dicha expresión generó que diversas personas comenzarán a vociferar rumores e inclusive afirmaciones de que el exrostro televisivo estuviese atravesando por dicha afección en eestos momentos.

Un día después de ello, este sábado 25 de abril, Irma Maury recurrió a su cuenta oficial de Facebook para escribir un texto en el que deja en claro lo sucedido y reprende a aquellos medios de comunicación así como que tergiversaron lo que manifestó.

"Dicen que he preocupado a la gente porque en una publicación que hice en mi muro aparece la palabra Alzheimer. Yo compartí una publicación con ese título para todos los que tienen un familiar que padece esa triste enfermedad, pero no se toman el trabajo de entrar al artículo y leer, algo clásico en los peruanos, sólo leen el titular y lo más triste de todo es que medios de comunicación rebotan la noticia", aseveró.

Publicación de Irma Maury en Facebook en el que aclara lo sucedido

Mantiene privacidad sobre su vida y deja tajante mensaje

En consiguiente, la recordada por ser la matriarca de la familia Gonzales en 'Al fondo hay sitio' subrayó que si estuviera padeciendo esa "penosa enfermedad" no publicaría nada al respecto porque no acostumbra a ventilar su vida privada.

"Dejen por favor de meterse a mis publicaciones y hacer conjeturas utilizando mi nombre. Yo no sabía que soy tan importante para ustedes. Yo vivo muy tranquila en mi hogar y graicas a Jehová no padezco de Alzheimer y no ando buscando publicidad. Déjenme vivir tranquila mi vida en mi casa", finalizó.

Una publicación de Irma Maury en la que escribió "Alzheimer" generó una gran preocupación en sus seguidores y a su vez una serie de especulaciones sobre su estado de salud actual. Sin embargo, la misma actriz peruana aclaró que no padece de la mencionada enfermedad y reprendió incluso a medios que tergiversaron la noticia.