Yahaira revela por qué su relación con Jefferson Farfán fracasó: "Las segundas oportunidades no funcionan"

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yahaira Plasencia habló por primera vez sobre la relación que tuvo con Jefferson Farfán hace varios años. Desde su experiencia, nunca debió reconciliarse con el exfutbolista después de su primera ruptura, ya que considera que las segundas oportunidades no deberían darse porque terminan mal.

Yahaira habla sobre su relación con Jefferson Farfán

La cantante de salsa brindó una entrevista a un conocido medio local en la que habló sobre diversos temas, pasando por el lado sentimental, las polémicas en su carrera, la vez que fue en contra de una maletera y otros episodios que la han consagrado como una figura relevante en el medio del espectáculo.

Consultada sobre la reconciliación que tuvo con Jefferson Farfán en el 2019, Yahaira fue contundente al afirmar que las segundas oportunidades mayormente no funcionan. Incluso puso de ejemplo el caso de Mario Irivarren, señalando que le volvió a fallar a Onelia Molina después de que ella lo perdonó una primera vez.

"Claro y chévere, pero no funcionó. Por experiencia propia digo que las segundas oportunidades no existen; cuando algo se rompe, se rompe. Por eso, la decisión que tomó Onelia me parece la más acertada, la más correcta, porque ella le dio una segunda oportunidad a Mario", confesó.

Por otro lado, reveló que el inicio de su relación con el exfutbolista fue muy difícil, ya que muchas personas consideraban que se había metido en la relación que él llevaba con Melissa Klug en ese entonces.

"De hecho, tenía a un país entero culpándome por todo y echándome la culpa de muchas cosas, pero yo siempre dije que todo cae por su propio peso. En algún momento siempre se sabe la verdad", agregó.

Finalmente, contó que la presión mediática fue tanta que en alguna oportunidad tuvo que estar internada, ya que su salud se vio afectada. "Mientras me chancaban, yo seguía adelante. No puedo decir que no me afectaba, porque sí me afectaba. En su momento llegué a estar internada casi dos meses por depresión , pero me hizo fuerte para seguir adelante, para poder estar con mis papás, mis hermanos y Dios", sentenció.

Es así que, la experiencia de Yahaira Plasencia refleja cómo las relaciones marcadas por la polémica pueden dejar lecciones personales profundas. Su historia con Jefferson Farfán evidencia que, pese a los errores y la presión pública, es posible reconstruirse, aprender del pasado y priorizar el bienestar emocional por encima de cualquier vínculo sentimental.