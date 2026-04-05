Vanessa López afirma que jamás aceptaría una cita '50-50': "Busco a alguien que me trate como reina"

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Vanessa López se confesó en una íntima entrevista, donde habló sobre sus pasadas experiencias amorosas, las infidelidades y lo que busca en un hombre al momento de entablar una amistad con miras a una posible relación. La modelo dejó en claro que no cree en pagar las cuentas a medias y que siempre ha buscado hombres proveedores que la traten como una reina.

Vanessa no saldría con 'misios'

La expareja de 'Tomate' Barraza tiene claras sus convicciones y afirmó que, cuando escucha sobre salidas en pareja donde se paga 50-50, se le escarapela el cuerpo. Confesó que es fiel creyente de que jamás aceptaría una cita con un hombre que le pida pagar la mitad de la cuenta. "El que está conmigo sabe en lo que se mete" , afirmó.

En esa misma línea, dejó entrever que los hombres no necesitan que una mujer pague la mitad de la cuenta, ya que luego podrían gastar ese dinero con otras mujeres. Además, confesó que siempre ha estado con hombres que la procuran económicamente, ya que es el estándar de pareja que maneja.

"Siempre he estado con hombres que resuelven, proveedores, que quieren conquistarme. Allá las que aceptan eso, no sé si es por falta de amor", afirmó.

Vanessa López rechaza a los infieles

Consultada sobre los recientes ampays que han salido a la luz, Vanessa contó que le hicieron recordar sus antiguas relaciones, las cuales han estado marcadas por infidelidades y de las que se arrepiente de haber perdonado en determinado momento. También aseguró que la confianza es muy difícil de recuperar y que la relación nunca vuelve a ser igual después de una traición.

Finalmente, resaltó que es una mujer que trabaja desde hace cuatro años con un cirujano plástico, encargándose de sus contactos y publicidad, y aclaró los rumores de que busca hombres con dinero. "No busco auspiciador, busco a alguien que me sume y me trate como una reina (...) Tengo una vida de lujo y debo mantenerla. No me voy a meter con alguien que no esté a mi nivel ", sentenció.

Es así que, Vanessa López dejó clara su postura sobre el amor y las relaciones, reafirmando que busca una pareja que cumpla con sus expectativas económicas y emocionales. Además, recordó sus experiencias pasadas marcadas por infidelidades, asegurando que la confianza, una vez rota, es difícil de recuperar y que no está dispuesta a conformarse.