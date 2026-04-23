Xiomy Kanashiro pide EN VIVO anillo de compromiso a Jefferson Farfán: "Estoy esperando"

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán siguen sorprendiendo. La artista no dudó en exigirle el anillo de compromiso a la popular 'Foquita' y mencionar que quiere una pedida de mano muy bonita. ¿Habrá boda este año?

Xiomy Kanashiro pidió anillo de compromiso: ¿Formalizarán?

En la última emisión del programa 'América Hoy', Xiomy Kanashiro causó gran revuelo en la farándula peruana tras hacer un inesperado pedido en vivo a su pareja, el exfutbolista Jefferson Farfán. Todo ocurrió cuando el 'Cuto' Guadalupe dedicó unas palabras a su sobrino, hijo de Doña Charo, indicándole que estaba esperando la boda con la bailarina.

Rápidamente, al escuchar esas palabras, Janet Barboza le preguntó a Xiomy si había hablado de matrimonio con Farfán, a lo cual ella contestó con un "sí, yo también ya estoy esperando", admitiendo sus deseos de llevar su relación a una nueva etapa y vestirse de blanco para ir al altar con el exjugador de Alianza Lima.

Seguidamente, bromearon sobre el tamaño que debería tener la "roca" del anillo de compromiso que la artista pedía a la 'Foquita' ante las cámaras de televisión, indicando que debería ser grande considerando los ingresos y el éxito empresarial del deportista.

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán: ¿Pedida de mano televisada?

Pero no todo quedó ahí, ya que Xiomy Kanashiro mostró su deseo de que si llega el momento de una boda con Jefferson Farfán sea con una bonita ceremonia, al igual que la pedida de mano que pediría sea transmitida en televisión.

Ante las cámaras de 'América Hoy', la joven precisó que el tema del matrimonio ya lo habló con el 'expelotero' a inicios de la relación y a mitad del romance. "Cosas que siempre hay en pareja, pero bonito. Pasito a pasito", agregó mientras se animó a bailar la canción de Jennifer López 'El anillo pa cuando'.

Celebraron su primer aniversario en Cartagena

El 14 de febrero, Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán celebraron su primer aniversario en Cartagena. La pareja dejaron ver que están más enamorados que nunca a través de imágenes que evidenciaban una romántica cena y paseos por la ciudad extranjera.

Lo que más llamó la atención de sus seguidores fue el lujoso regalo que el exfutbolista le dio a la joven: un reloj Cartier, marca de gran valor y que ella no dudó en presumir en sus redes sociales. La celebración por un año de romance estuvo marcada por emotivos mensajes.

"Un año juntos, un año de amor, risas y momentos inolvidables. Contigo todo es más bonito. Feliz San Valentín mi China. Te amo", escribió Farfán en Instagram.

Xiomy Kanashiro vuelve a sorprender y esta vez tras pedir en vivo el anillo de compromiso a Jefferson Farfán, reflejando su deseo de llevar su relación a un siguiente paso y celebrar pronto la boda.