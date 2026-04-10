Delany López lanza dardo contra Xiomy Kanashiro por su etapa de conductora: "No se le entiende"

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Delany López volvió a reaparecer en pantallas después de mucho tiempo y aprovechó para lanzar indirectas a Xiomy Kanashiro, despreciando su etapa como conductora de televisión en América TV. La supuesta exsaliente de Jefferson Farfán no dudó en criticar el desempeño de la novia del futbolista y dejó entrever que no tiene talento para eso.

Delany lanzó indirectas contra Xiomy

López se presentó en el podcast QBochinche, donde le preguntaron sobre varios temas, incluyendo su opinión sobre la etapa como conductora de Kanashiro. "¿Tú crees que Xiomy Kanashiro no tiene talento ni para la conducción de un podcast ni de televisión y solamente está ahí por ser pareja de Jefferson Farfán?", le preguntó Samuel Suárez.

Delany no tardó en responder y, fiel a su estilo, aseguró que todos buscan visibilidad en determinado momento e incluso lo comparó con Yahaira. "Obviamente se va a hacer más conocida por estar con él. Va a tener más oportunidades por estar con él, porque en su momento también pasó lo mismo con el tema de Yahaira. Es algo normal y solo hay que aprovecharlo, y ella solo está aprovechando su momento ", dijo.

En otro momento, señaló que Xiomy está en el programa como un relleno y se burló de su forma de conducir, diciendo que habla demasiado rápido y parece que estuviera en una teleferia. "No lo puedes negar, habla súper rápido", dijo en forma de burla.

Xiomy habla sobre sus inicios con Farfán

Hace unas semanas, Kanashiro se conectó en directo con el pódcast 'La Manada' y afirmó que por primera vez iba a hablar sobre el vínculo que la une a Jefferson Farfán. Aunque resaltó que en un inicio tenían una amistad de bastantes años, no consideró darse una oportunidad con él.

"Nunca lo he comentado. Jefferson y yo nos conocemos desde hace seis años. Lo voy a decir, amor, porque es tu programa. Por medio de un familiar me llega al oído el hecho de: 'Oye, tengo un primo que quiere conocerte'. Por ahí vi quién era y dije: 'No, no estoy interesada'", contó.

La bailarina confesó que decidió no iniciar un romance debido a que recientemente había ingresado a una agrupación musical. Además, su hermana tenía problemas de salud y ella se había independizado, por lo que consideró que no tenía tiempo para una relación.

De esta manera, las declaraciones de Delany López no pasaron desapercibidas y encendieron el debate en redes sociales sobre el talento y las oportunidades en la televisión. Mientras algunos respaldan sus críticas, otros defienden a Xiomy Kanashiro, evidenciando una vez más cómo la exposición mediática genera opiniones divididas en el público.