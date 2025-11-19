Magaly acusa a Onelia Molina de negligencia por muerte de su perrita: "Debes decir 'murió por un descuido mío'"

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Onelia Molina contó entre sollozos la trágica muerte de su perrita Nieve en "Esto es Guerra", explicando cómo ocurrió el accidente. Sin embargo, su testimonio generó críticas, especialmente de Magaly Medina, quien calificó la situación como "negligencia".

Onelia Molina pierde a su perrita en accidente

Todo comenzó un sábado por la tarde, cuando Onelia Molina decidió salir a caminar con su perrita Nieve. La pequeña, que normalmente se mantiene cerca de su dueña, hizo algo inesperado y cruzó la pista al ver a otro perro frente a ella.

"El sábado salimos y había un perrito al frente. Ella sí suele ladrar, pero no suele irse. Y cruzó. Estuvo un ratito con el perro y empezaron a pasar los carros", relató Onelia Molina entre lágrimas.

En ese momento, la chica reality pensó que podía controlar la situación, hasta que notó que Nieve quedó indecisa entre regresar o quedarse donde estaba.

"Imagino que dijo: 'No sé, mamá está allá o voy'. Y ella quiso volver a cruzar de regreso y, bueno, el carro pasó", continuó, con la voz entrecortada.

Lo más doloroso para Onelia Molina fue que el vehículo nunca se detuvo a auxiliar a la pequeña: "Solo la vi ahí, ya no se movía".

Tras llevar a Nieve de inmediato a un veterinario, recibió la noticia que ninguna dueña quiere escuchar. La perrita había muerto al instante, sin sufrir.

"Me dijeron que ella no sufrió. El carro la golpeó y murió inmediatamente", contó, mostrando el profundo vínculo que tenía con su mascota.

Magaly Medina critica descuido de Onelia Molina

El testimonio de Onelia Molina no pasó desapercibido, y Magaly Medina aprovechó su programa para emitir un duro juicio sobre lo sucedido.

"Realmente es doloroso perder a una mascota que uno ama como un miembro de su familia. Pero lo que debo decir acá es algo que sí me parece... ella sacaba a su mascota sin correa", dijo la conductora.

Magaly Medina enfatizó que permitir que una perrita pequeña cruce la pista sin supervisión es un riesgo enorme.

"Si tu mascota es una perrita chiquita, es como un niño pequeño. Los niños no miden el peligro. Igual pasa con las mascotas. Nosotros somos los adultos encargados de cuidarlas".

Según ella, el accidente no fue casualidad, sino resultado de un descuido: "A veces las mascotas tienen la mala suerte de estar en manos de gente que no las cuida como debería".

Además, criticó la forma en que Onelia Molina asumió el incidente: "¿Para qué tanto lloriqueo y echarle la culpa al hombre que pasó? De repente ni vio al perrito. Lo que debió decir es: murió por un descuido mío".

Así quedó la triste historia de Nieve, la perrita de Onelia Molina. Un accidente que la chica reality relató entre lágrimas y que abrió un intenso debate en redes y televisión. Magaly Medina calificó la situación como "negligencia".