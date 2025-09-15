15/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Michelle Soifer sorprendió al contar que está "súper animada" por convertirse en madre y que su plan es tener a su primer hijo en 2026. A sus 35 años, la cantante y conductora de televisión reveló que ya congeló sus óvulos y que desea formar una familia junto a su pareja actual, el cantante cubano Gleyson Reñe.

Michelle Soifer confiesa que planea ser mamá

En entrevista con Trome, Michelle Soifer confesó que ser madre es uno de sus mayores deseos y que el próximo año podría convertirse en una realidad. La también conductora contó que congeló sus óvulos como parte de su preparación y no ocultó la emoción que siente por lo que se viene en su vida.

"Estoy súper animada. Me encantaría tener tres hijos, aunque menos que mi mamá, que tuvo cinco", declaró la popular cantante. Además, no dudó en precisar que el padre de su futuro bebé sería su actual pareja, Gleyson Reñe, exintegrante de Combinación de La Habana y hoy solista en la escena musical.

Con respecto a su vida sentimental, Michelle Soifer reconoció que esta etapa es totalmente diferente a las anteriores: "Nunca pensé tener una familia con alguien, pero esta vez me pasa lo contrario".

Incluso, recordó que antes no tuvo suerte en el amor. "Estaba chibola, me enfocaba mucho en mi trabajo y no le daba tanta importancia. Hoy ya sé lo que quiero para mi vida", aseguró. En cuanto a sus relaciones pasadas, fue tajante: "Nunca me enamoré de los anteriores".

Michelle vive cambios desde que es conductora

Mientras define su futuro como madre, Michelle Soifer también atraviesa una etapa distinta en su carrera. Tras años dedicados a la cumbia y a los programas de competencia, hoy se luce como conductora en Ponte en la cola, programa de Latina donde comparte pantalla con Ricardo Rondón.

"Estoy orgullosa de haber sido chica reality, pero he dado un paso adelante. Encima, teniendo a mi lado a Ricardo, de quien aprendo a diario", declaró con satisfacción.

Sin embargo, no todo ha sido sencillo. Michelle Soifer reveló que desde que asumió el rol de presentadora, algunos colegas del medio han cambiado su actitud hacia ella.

"Me timbran: 'No vayas a decir esto o lo otro'. Incluso, hay quienes ya no me responden las llamadas o no me invitan a reuniones, porque creen que voy a pedir información o que los voy a mencionar en mi programa", relató.

Aun así, dice que busca hacer sus entrevistas de una manera diferente: "Trato de ser sutil. Que el invitado converse, se sienta cómodo y, al sentirse en confianza, termine hablando de todo".

Tras recordar que en el pasado no se veía formando un hogar, hoy Michelle Soifer asegura que su mirada cambió. A los 35 años, la cantante confirmó que congeló sus óvulos y que planea convertirse en mamá en 2026. Todo este proyecto de vida lo comparte con Gleyson Reñe, el artista cubano con quien desea tener su primer hijo.