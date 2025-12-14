Ministerio de Salud declara alerta epidemiológica nacional ante posible ingreso de 'supergripe' H3N2

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Salud

La rápida proliferación que ha tenido la 'supergripe' H3N2 en el hemisferio norte ha llamado la atención de especialistas del Ministerio de Salud. Por tal motivo, emitió un comunicado en el que declara la alerta epidemiológica a nivel nacional, sobre todo por las fiestas de fin de año y llegada de turistas y peruanos que retornan.

Establecimientos de salud estarán pendientes

Dentro de la publicación compartida por los canales oficiales del Minsa, se detalla que frente al posible ingreso al Perú y la diseminación de enfermedades provenientes de otros países, se ha adoptado esta postura. Además de la influenza A (H3N2) sublcado K, señala que también se considera a la sarampión.

"Esta alerta tiene como objetivo fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención, control y respuesta sanitaria en todos los establecimientos de salud públicos y privados del país", señala el punto 2 del pronunciamiento de esta cartera.

🔴 El Ministerio de Salud informa lo siguiente: pic.twitter.com/i0KcOpi01u — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) December 15, 2025

Por ello, se han dispuesto una serie de acciones específicas en los campos de la vigilancia epidemiológica, laboratorio, inmunizaciones, comunicación, promoción y operaciones de salud. Esto con el objetivo de garantizar una respuesta contundente del sistema sanitario.

"El Minsa recomienda a la población mantener al día su esquema de vacunación, especialmente contra el sarampión, adoptar medidas prevención frente a las infecciones respiratorias y acudir al establecimiento de salud más cercano ante la presencia de síntomas", concluye el comunicado.

'Supergripe' presente en América del Norte

Este virus ha provocado una presencia inusual de pacientes afectados por este mal en varios hospitales de Europa y rápidamente los casos se empezaron a registrar en los Estados Unidos. A ellos se les sumó México, que el viernes pasado confirmó que detectaron a su primer afectado, que fue tratado a tiempo.

Los casos en suelo estadounidense y Canadá, obligaron a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a reforzar la vacunación y la vigilancia en todo el continente, especialmente en adultos mayores y personas con factores de riesgo. También insta a tratar oportunamente los casos y a preparar los servicios de salud.

Para el organismo, la evolución genética observada en el subclado K forma parte del proceso natural de variación del virus de la influenza estacional. Se sostiene que las vacunas que se están utilizando en Europa están ofreciendo una protección similar al de años pasados.

Frente a la rápida propagación que está teniendo la 'supergripe' H3N2 en el hemisferio norte de la Tierra, el Ministerio de Salud ha decidido declarar la alerta epidemiológica a nivel nacional. Para ello está tomando las medidas necesarias en hospitales públicos y privados para atender una posible diseminación.