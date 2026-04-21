Yahaira exige MILLONARIA indemnización y años de prisión para Magaly tras denunciarla por difamación

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yahaira Plasencia anunció hace unas horas que la demanda que entabló contra Magaly Medina hace aproximadamente un año y medio sigue su curso. Además, su defensa legal aseguró que han solicitado una millonaria reparación civil y años de prisión efectiva para la conductora de televisión por presunta difamación agravada contra la salsera.

¿Cuánto de indemnización le pide Yahaira a Magaly?

Un medio local se comunicó con el doctor Iván Paredes, del Estudio Paredes Abogados, para conocer más detalles sobre la demanda. En ese sentido, el letrado reveló que este 12 de mayo se llevará a cabo el juicio oral y será de manera virtual.

Asimismo, indicó que la demanda ha sido interpuesta contra Magaly Medina, su productor Patrick Llamo y ATV. Sin embargo, lo que más sorprendió es la exorbitante cantidad que se ha fijado como reparación civil, así como también los años de cárcel efectiva que piden para la conductora.

"Se le pide 1 millón y medio de soles de reparación civil y cuatro años y medio de pena privativa de la libertad efectiva" , agregó el doctor Paredes a Trome.

Cabe resaltar que, a través de sus historias de Instagram, Yahaira contó que este juicio no es nuevo, ya que la demanda fue interpuesta hace aproximadamente un año y medio. Finalmente, se llevaron a cabo las audiencias y por eso decidieron hacer pública nuevamente la denuncia para que las personas estén informadas.

¿Qué dijo Magaly en su defensa?

En la más reciente edición de su programa, se tomó unos minutos para responderle directamente a la cantante de salsa, asegurando que hay palabras que nunca utilizó para referirse a ella, como 'runruna'. También aseguró que las otras frases con las que sí se ha referido a ella lo ha hecho bajo el uso de su libertad de expresión.

"Yo no sé por qué, difamatoriamente, ponen en mi boca palabras que nunca dije. Lo de 'runruna' nunca lo dije. A Yahaira no, a otras sí. Yo la palabra 'scort' la usé de acuerdo a lo que Sergio George declara, porque además vimos que ella lo acompañaba a todas sus alfombras, pero ella no iba a cantar, iba invitada por él", dijo.

Es así que, la demanda de Yahaira Plasencia contra Magaly Medina sigue en marcha y pronto entrará en juicio oral. La fuerte suma de dinero y la pena solicitada reflejan la seriedad del caso, que continúa generando gran expectativa y atención mediática en el país.