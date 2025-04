¿Yiddá Eslava está embarazada? Exchica reality sorprende con INESPERADO anuncio: "Con mucha ilusión"

La actriz, influencer y exchica reality, Yiddá Eslava, sorprende a sus seguidores al dejar un inesperado mensaje que deja entrever que se encontraría embarazada. La expareja de Julián Zucchi admitió que "se viene el tercero".

Yiddá Eslava vuelve a generar revuelo en la farándula local tras su pasada polémica por el altercado que tuvo con el padre de sus hijos, Julián Zucchi, quien en aquel entonces la acaba de no permitirle pasar tiempo con los menores.

Esta vez la exintegrante de 'Combate' se mostró con un gran semblante y una sonrisa en un video compartido en su cuenta de Instagram para, luego, llevar su mano sobre su barriga a la vez que señalaba que tenía una sorpresa a todos seguidores y esperaba que los emocione tanto como a ella.

Sin embargo, seguidamente, Yiddá da un pequeño golpe en su estómago para contraerlo y revelar que no se encuentra embarazada de su actual pareja Ángel Fernández, sino que sería una estrategia para promocionar su nuevo espectáculo de stand-up titulado 'Mamá con Huevos' en el Teatro Canout y que abordaría las experiencias de la maternidad desde un enfoque de humor.

En una entrevista para 'América Tv', Yiddá Eslava no dudó en pronunciarse por el último escándalo que protagonizó con Julián Zucchi cuando el argentino se negó a que las nanas de sus hijos lo acompañen a un paseo familiar.

Sobre ello, la protagonista de la película 'Sí, mi amor' señaló que aprendió a "tener más paciencia y a controlar más ciertos impulsos y a no cargar más con responsabilidades de otros". Asimismo, expresó su indignación de que por ese conflicto haya tenido que ser retirada de algunos medios.

"Al final a mí me sacaron en los medios, y me pareció sumamente injusto, te soy honesta, porque yo no estaba presente cuando sucedió eso", expresó la exchica reality.