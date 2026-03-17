Federico Salazar revela si hubo una tercera persona en su ruptura con Katia Condos: "Ha sido inesperado"

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Federico Salazar habló por primera vez tras anunciar su separación con Katia Condos, después de 30 años de matrimonio. El presentador de televisión respondió abiertamente a los cuestionamientos sobre si hubo una tercera persona o infidelidad en su ruptura. Además, pidió respeto para su familia.

Federico Salazar rompe su silencio

El presentador de noticias fue abordado por un equipo de reporteros de un programa de espectáculos. Cuando le mencionaron la terapia de pareja que llevó junto a Katia hace un tiempo, Federico dijo que eso fue hace un tiempo y no tiene nada que ver con su reciente separación.

En otro momento, fue consultado sobre la posibilidad de que haya habido una tercera persona en su separación, lo cual fue descartado completamente. " Se descarta y las razones son muy personales y, como te repito, más allá del comunicado no lo extenderemos por el bien de mis hijos", dijo Salazar, manteniendo una sonrisa cortés.

Federico no descarta una reconciliación con Katia

El conductor de televisión también fue enfático al pedir que se respete la privacidad de su familia, ya que los constantes cuestionamientos podrían dañar su tranquilidad. "Ha sido inesperada para quienes no conocen la vida personal diaria, pero, como dice el comunicado, con amor y cariño por nuestros hijos, simplemente estamos pasando esta etapa que es dolorosa y queremos mantenerla en privado", agregó.

Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de retomar su relación con Katia en el futuro, Federico no descartó esta opción, aunque no se mostró del todo seguro. "Quién sabe, no se descarta nada", sentenció.

La historia de amor de Katia y Federico

Federico conquistó a Katia hace tres décadas, cuando él tenía 35 años y ella apenas 27. Desde entonces se convirtieron en una pareja muy sólida, ya que supieron congeniar sus trabajos como presentador de televisión y actriz, mostrándose siempre muy cercanos.

Después de cinco años de relación llegó su primer hijo, llamado Vasco, lo que los unió aún más e hizo que su amor se fortaleciera. Tras 12 años de relación, en 2008, decidieron unir sus vidas formalmente en una ceremonia privada en Lurín, y al año siguiente tuvieron a su segunda hija.

Ambos siempre se mostraron mucha admiración. Ella indicó en varias ocasiones que admiraba su faceta como periodista, mientras él siempre destacó y resaltó la labor artística de su esposa, quien ha desarrollado diversos proyectos en cine y teatro.

Hace unos años confesaron que atravesaron una crisis y que incluso llevaron terapia de pareja, lo que habría mejorado su relación por un tiempo. Sin embargo, con el paso de los años la situación ya no habría sido sostenible y optaron por separarse definitivamente, dejando muy tristes a sus seguidores.

Es así que, Federico Salazar afronta el fin de su matrimonio con discreción y respeto, priorizando el bienestar de sus hijos. Aunque evita profundizar en detalles, deja abierta la posibilidad de un futuro incierto. Por ahora, ambos buscan llevar este proceso en privado, alejados del ruido mediático y enfocados en su tranquilidad familiar.