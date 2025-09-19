Brian Rullan, ex de Laura Spoya, muestra interés por Shirley Arica tras separación

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Brian Rullan, conocido por ser la expareja de Laura Spoya, volvió a aparecer en la escena farandulera y esta vez por su interés en Shirley Arica. El empresario ha empezado a seguir a la 'Chica realidad' en redes sociales, generando rumores sobre un posible acercamiento que ha encendido a los seguidores de ambos.

Shirley Arica confiesa gusto por Brian Rullan

Todo empezó cuando Shirley Arica se sentó en el set de Magaly Medina y no se guardó nada. Ante las cámaras de la 'Urraca', confesó que Brian Rullan le parecía guapo y que no descartaba salir con él. "Ese sí puede ser", dijo entre risas, dejando en claro que el ex de Laura Spoya le llama la atención.

Además, Shirley explicó que no busca matrimonio ni quiere tener hijos en esta etapa de su vida, dejando claro que su interés es más bien superficial y divertido.

Su aparición encendió las redes y rápidamente se hicieron virales las declaraciones sobre el empresario mexicano, quien recientemente confirmó el fin de su matrimonio con Laura Spoya por diferencias irreconciliables.

Brian Rullan le da "follow" a Shirley Arica

El jueves 18 de septiembre, Magaly Medina evidenció en su programa que Brian Rullan comenzó a seguir a Shirley Arica en Instagram poco después de la entrevista.

"Eso bastó y ¿qué pasó? Brian Rullan empezó a seguirla, parece que está muy atento a lo que pasa en la televisión peruana. Él inmediatamente empezó a seguirla, ella aún no lo está siguiendo, no sé si no se dio cuenta o si no le interesa", comentó entre risas la conductora.

Magaly Medina añadió que Shirley Arica no le ha devuelto el 'follow' y bromeó sobre la prudencia de la modelo, considerando que Brian Rullan aún está legalmente casado y que la 'Chica realidad' es "una mujer con códigos".

¿Brian Rullan busca romance con Shirley Arica?

Por otro lado, Magaly Medina reveló que consultaron a Brian Rullan sobre el 'follow' a Shirley Arica, pero al parecer, la expareja de Laura Spoya no tiene ninguna intención romántica con la 'Chica realidad'.

"Mi reportero le ha escrito, él le ha dicho que por favor no lo vinculen con nadie porque quiere recuperar a su familia. ¡Ay Brian!, a estas alturas, ¿tú crees que vas a poder recuperar a tu familia?, un poco tarde", finalizó sobre el tema.

El seguimiento de Brian Rullan a Shirley Arica en Instagram encendió los comentarios en redes y la farándula, aunque el ex de Laura Spoya dejó claro que no tiene intención romántica y que su prioridad es recuperar a su familia.