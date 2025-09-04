¡De las redes a la pasarela! Influencer Zully revela que competirá en el Miss Perú: "Luchen por sus sueños"

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Zully vuelve a sorprender a sus seguidores, pero esta vez no con un video viral ni un reto de TikTok. La influencer reveló que competirá en el Miss Perú, cumpliendo un sueño que llevaba guardado desde su adolescencia y demostrando que las redes sociales pueden ser solo el comienzo de grandes proyectos.

El mundo de los certámenes de belleza siempre despierta expectativas, emociones y, claro, debates. Este año, Miss Perú sorprendió al anunciar entre sus candidatas a Zully, reconocida influencer que viene conquistando miles de seguidores desde plataformas como TikTok.

Para la influencer, participar en el Miss Perú representa una oportunidad única de cumplir un sueño personal y, al mismo tiempo, transmitir un mensaje inspirador.

"Desde muy joven he tenido la ilusión de representar al Perú y mostrar al mundo lo que significa nuestra cultura y diversidad. Participar en el Miss Perú no solo es cumplir un sueño personal, sino también transmitir un mensaje: que todas las personas, sin importar su estilo o procedencia, pueden brillar y perseguir sus metas".

Zully busca inspirar en el Miss Perú

Zully también aprovechó para hablar sobre cómo se enfrenta a los estándares de belleza que muchas veces pesan sobre las concursantes. Frente a la presión de cambiar su imagen para encajar en un modelo ideal, la influencer fue directa:

"Estoy completamente feliz y satisfecha con mi cuerpo, porque he aprendido a valorarlo tal como es. No creo que sea necesario cambiarme para encajar en un molde; al contrario, quiero mostrar que se puede competir con confianza y seguridad siendo uno mismo".

Zully tiene muy claro que su participación en el Miss Perú no se trata solo de ganar una corona. Para ella, cada paso que da frente a cámaras, medios y redes sociales tiene un propósito y busca enviar un mensaje positivo y motivador a quienes la siguen.

"Quiero inspirar a mis seguidores y a quienes me ven en TikTok, especialmente a los jóvenes, a que luchen por sus sueños sin miedo a lo que digan los demás", reafirmó Zully.

La participación de Zully en el Miss Perú confirma que la influencer no busca solo cumplir un sueño personal, sino también inspirar a quienes la siguen en redes. Su paso por el certamen será una oportunidad para demostrar que con constancia y confianza, cualquier persona puede alcanzar sus metas y brillar desde su propia esencia.