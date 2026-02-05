Elecciones 2026: JNE sanciona a congresista Alejandro Aguinaga por vulnerar neutralidad electoral

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Fuerza Popular acumula una nueva sanción. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que el congresista Alejandro Aguinaga vulneró el principio de neutralidad electoral al asistir a actividades con símbolos partidarios en el contexto de Elecciones 2026.

Congresista fujimorista participó en eventos proselitistas en pleno proceso electoral

Mediante la Resolución N° 0171-2026-JNE, la autoridad electoral ratificó la decisión del JEE el pasado diciembre, que determinó que el legislador fujimorista incurrió en una infracción al Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral.

La medida fue tomada a raíz de su evaluación en audiencia pública virtual el pasado 28 de enero del 2026 y posteriormente debatido y votado en sesión privada del Pleno del JNE.

Esta vulneración fue advertida por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lambayeque, por lo que inició el procedimiento tras un informe de fiscalización electoral que detectó la difusión, mediante Facebook, de campañas médicas gratuitas realizadas por Aguinaga.

En las imágenes y videos, se pudieron observar banners del despacho congresal que incluían tanto el símbolo como elementos visuales del partido Fuerza Popular.

Alejandro Aguinaga asistió a eventos que contenía símbolos del partido Fuerza Popular.

Esta fue una actividad oficial financiada con recursos públicos, entre los meses de octubre y noviembre del 2025.

JNE declaró infundado recurso de apelación de Aguinaga

El legislador de Fuerza Popular apeló la decisión y sostuvo que estas campañas médicas correspondían a su labor de representación y que no buscaban promover de alguna forma a su partido.

Además, alegó problemas en la notificación y falta de motivación en la resolución del JEE.

Sin embargo, el JNE determinó que esta notificación se realizó legalmente y que la resolución cuestionada explica claramente los hechos y la infracción, declarando infundado el recurso de apelación.

El JNE explicó su decisión argumentando que, durante la semana de representación, los congresistas están prohibidos de utilizar símbolos, colores o mensajes partidarios, ya que se trata de funciones oficiales del Estado.

Sostuvo que exhibir material político en estas actividades vulnera el principio de neutralidad, incluso si el funcionario sostiene que no tuvo una intención proselitista.

Con esta medida, el expediente será remitido al JEE de Lambayeque para que continúe con el trámite correspondiente. Las notificaciones se realizarán a través de la casilla electrónica del Jurado Nacional de Elecciones.

