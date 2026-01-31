Alcalde en Ica sufre ATENTADO a balazos: Sicarios dispararon contra Edward Amoroto en Los Aquijes

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un nuevo acto criminal se ha registrado en el país. Este sábado, el alcalde del distrito de Los Aquijes, en Ica, Edward Amoroto Ramos, sufrió un grave atentado contra su vida. Mientras supervisaba una obra, sicarios atacaron a balazos al burgomaestre.

Alcalde de Los Aquijes lucha por su vida en Ica tras atentado

Según reportes policiales y testimonios de testigos, el hecho ocurrió al mediodía. La autoridad inspeccionaba el avance de la construcción de la plazuela en el centro poblado de Huarangal y fue interceptado por dos sujetos a bordo de una moto lineal.

De inmediato, los sicarios abrieron fuego y dispararon contra Amoroto en reiteradas ocasiones sin mediar palabra. El alcalde recibió dos impactos de bala en el abdomen y uno en el muslo derecho, indicó un reporte de Latina.

Tras cometer el crimen, los delincuentes huyeron velozmente con rumbo desconocido y no pudieron ser alcanzados.

El alcalde de Los Aquijes quedó herido de gravedad, por lo que fue auxiliado por su personal de seguridad y vecinos de la zona y trasladado de emergencia al Hospital Regional de Ica.

Según fuentes del mismo nosocomio, la autoridad municipal fue ingresado por la unidad de trauma-shock en estado crítico. Debido a la gravedad de las heridas, un equipo de especialistas ha tenido que realizarle una intervención quirúrgica para salvarle la vida.

En los exteriores del hospital en la ciudad de Ica, se congregaron trabajadores municipales, familiares y amigos de Edward Amoroto Ramos, a la expectativa de actualización oficial sobre su evolución.

En tanto, la Municipalidad de Los Aquijes se ha pronunciado en sus redes oficiales confirmando el atentado de este sábado, adjuntando una imagen de la Virgen de la Candelaria en señal de fe por su pronta recuperación.

"En estos momentos se encuentra en el nosocomio en emergencia, con diagnóstico reservado; ya las autoridades están en la investigación de este hecho repudiable. Pedimos a la población unirnos en oración por la recuperación del alcalde", señalaron.

Jerí anuncia etapa final de Plan de Seguridad Ciudadana

En medio de los persistentes atentados criminales, el presidente José Jerí aseguró que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana se encuentra en su etapa final de elaboración. El mandatario precisó que el Gobierno está afinando detalles y que entrará en vigencia en los próximos días.

"Va a ser una herramienta potente que nos va a dar un norte, un horizonte, y nos va a decir cuáles son las acciones que debemos seguir tomando. No es el primer plan, tampoco será el último, pero nos da esa lógica de planificación", prometió.

