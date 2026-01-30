Tragedia en Chiclayo: Un fallecido tras explosión de balón de gas en taller de mecánica

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Fatal suceso en Chiclayo. Una persona fallecida y otra gravemente herida fue el saldo de la explosión del balón de gas de un auto en un taller de mecánica. Autoridades acudieron al lugar para iniciar con las diligencias respectivas.

Un fallecido y una persona gravemente herida

Un terrible accidente al interior de un taller de mecánica terminó con la vida de un hombre y dejó a una mujer gravemente herida tras la explosión de un cilindro de gas de un automóvil.

El hecho ocurrió en la cuadra 22 de la avenida Leguía al interior del taller de mecánica durante la tarde de este viernes 30 de enero. De acuerdo a las primeras investigaciones, las dos personas eran clientes del establecimiento y llegaron al lugar para realizar una inspección a su vehículo.

La hipótesis de este caso refiere que la explosión se habría producido por una presunta mala manipulación al momento de evaluar el automóvil provocando la explosión al interior del local.

La víctima fallecida fue identificado como Juan Carlos Chancafe Neciosup, mientras que la mujer gravemente herida fue identificada como Mirla Vásquez Ayay.

Al lugar llegaron personal de la comisaría de El Porvenir y efectivos de serenazgo de la jurisdicción quienes mantienen cercada la zona para realizar las diligencias correspondientes a ley.

Entre las diligencias se intervino al dueño del local para tomar su declaración por el trágico hecho. Los trabajadores del referido taller fueron retenidos por unos momentos por efectivos de la Policía Nacional.

Además, peritos de criminalística llegaron hacia el lugar para determinar la procedencia de este fatal accidente. Por su parte, el fiscal de turno se encuentra en el lugar para proceder con el levantamiento del cadáver.

Mujer gravemente herida lucha por su vida

La mujer de 44 años lucha por su vida ante la gravedad del ataque tras la explosión. Mal herida fue traslada de emergencia hacia el Hospital Regional de Lambayeque por el personal policial de la Unidad de Búsqueda y Rescate.

De acuerdo al parte médica, Vásquez Ayay registra un trauma maxilofacial por la cual ha ingresado a sala de operaciones de emergencia para evaluar las fracturas óseas. La fuerte explosión causó que termine con el rostro desfigurado.

