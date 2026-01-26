Huaura: Presuntos sicarios asesinan a un mototaxista un día después de visita del presidente José Jerí

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un mototaxista fue asesinado en la tarde de este lunes 26 de enero cuando se encontraba dentro de su unidad en la cuadra 3 de la calle Juan Barreto, en Huacho. El crimen ocurrió un día después de que el presidente José Jerí llegara a la provincia de Huaura y no descartara la posibilidad de declararla en emergencia.

Emboscaron al mototaxista

La víctima mortal fue identificada como Ángel Eduardo Villafuerte Castro, luego de ser atacado con un arma de fuego en una transitada zona conocida como La Parada. Dos presuntos sicarios a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon, logrando acabar con su vida a pesar de que intentó escapar.

Pese a su intento de eludir a sus atacantes, fue alcanzado por dos proyectiles, que lo dejaron tendido, falleciendo casi de inmediato en plena vía pública. Hasta el lugar del crimen llegó personal de la Policía Nacional y miembros del serenazgo de Huaura que la acordonaron para iniciar con las primeras investigaciones.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Un mototaxista fue asesinado cuando se encontraba dentro de su unidad en la cuadra 3 de la calle Juan Barreto, en Huacho. El crimen ocurrió un día después de que el presidente José Jerí llegara a la provincia de Huaura y no descartara la... pic.twitter.com/plNgdzA76r — Exitosa Noticias (@exitosape) January 27, 2026

Trabajadores y residentes mostraron su conmoción ante el hecho ocurrido. Se conoció que Villafuerte Castro se dedicaba a hacerle el servicio de taxi a los comerciantes de la zona. Aún se desconoce el móvil del homicidio.

Este suceso ocurre un día después de que el presidente José Jerí participara en requisas dentro de penales de esta provincia. Al ser consultado por la prensa, no descartó la posibilidad de que declare en emergencia a Huaura, aunque eso lo tendría que evaluar el Consejo de Ministros con el informe que le presente.

12 asesinatos en Huaura en 2026

La violencia no cesa en esta parte del departamento de Lima y con el último asesinato, ya son 12 los que se han registrado en la provincia huaurina en lo que va del año. El último que se había registrado ocurrió el 19 de enero, con otro mototaxista acribillado mientras esperaba por pasajeros en los exteriores de una discoteca.

Dos días antes, un joven fue baleado por supuestos sicarios que iban en una moto lineal. La víctima que iba acompañada, perdió la vida producto de los impactos de bala, mientras que el otro afectado resultó herido y trasladado al Hospital Regional de Huacho.

Un nuevo crimen se ha registrado en la provincia de Huaura, con un mototaxista que fue asesinado en la zona conocida como La Parada, en Huacho. El crimen ocurrió horas después de que el presidente José Jerí barajara la posibilidad de declararla en emergencia.