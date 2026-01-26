RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Crimen
No cesan las muertes

Huaura: Presuntos sicarios asesinan a un mototaxista un día después de visita del presidente José Jerí

Dos presuntos sicarios asesinaron a un mototaxista cuando se encontraba en la zona conocida como La Parada, en Huacho. El crimen ocurrió un día después de que el presidente José Jerí visitó Huaura.

Mototaxista falleció tras ser atacado en transitada zona de Huacho.
Mototaxista falleció tras ser atacado en transitada zona de Huacho. (Composición Exitosa)

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 26/01/2026

Síguenos en Google News Google News

Un mototaxista fue asesinado en la tarde de este lunes 26 de enero cuando se encontraba dentro de su unidad en la cuadra 3 de la calle Juan Barreto, en Huacho. El crimen ocurrió un día después de que el presidente José Jerí llegara a la provincia de Huaura y no descartara la posibilidad de declararla en emergencia.

Emboscaron al mototaxista

La víctima mortal fue identificada como Ángel Eduardo Villafuerte Castro, luego de ser atacado con un arma de fuego en una transitada zona conocida como La Parada. Dos presuntos sicarios a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon, logrando acabar con su vida a pesar de que intentó escapar.

Pese a su intento de eludir a sus atacantes, fue alcanzado por dos proyectiles, que lo dejaron tendido, falleciendo casi de inmediato en plena vía pública. Hasta el lugar del crimen llegó personal de la Policía Nacional y miembros del serenazgo de Huaura que la acordonaron para iniciar con las primeras investigaciones.

Trabajadores y residentes mostraron su conmoción ante el hecho ocurrido. Se conoció que Villafuerte Castro se dedicaba a hacerle el servicio de taxi a los comerciantes de la zona. Aún se desconoce el móvil del homicidio.

Ventanilla: Joven fue asesinado a balazos en la parte alta de un cerro
Lee también

Ventanilla: Joven fue asesinado a balazos en la parte alta de un cerro

Este suceso ocurre un día después de que el presidente José Jerí participara en requisas dentro de penales de esta provincia. Al ser consultado por la prensa, no descartó la posibilidad de que declare en emergencia a Huaura, aunque eso lo tendría que evaluar el Consejo de Ministros con el informe que le presente.

12 asesinatos en Huaura en 2026

La violencia no cesa en esta parte del departamento de Lima y con el último asesinato, ya son 12 los que se han registrado en la provincia huaurina en lo que va del año. El último que se había registrado ocurrió el 19 de enero, con otro mototaxista acribillado mientras esperaba por pasajeros en los exteriores de una discoteca.

Dos días antes, un joven fue baleado por supuestos sicarios que iban en una moto lineal. La víctima que iba acompañada, perdió la vida producto de los impactos de bala, mientras que el otro afectado resultó herido y trasladado al Hospital Regional de Huacho.

SMP: Asesinan a balazos a cantante de salsa en exteriores de discoteca en la avenida Perú
Lee también

SMP: Asesinan a balazos a cantante de salsa en exteriores de discoteca en la avenida Perú

Un nuevo crimen se ha registrado en la provincia de Huaura, con un mototaxista que fue asesinado en la zona conocida como La Parada, en Huacho. El crimen ocurrió horas después de que el presidente José Jerí barajara la posibilidad de declararla en emergencia.

Temas relacionados Estado de Emergencia Huaura. José Jerí mototaxista presuntos sicarios

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA