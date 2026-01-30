Agricultores exigen justicia en unidad de flagrancia: Protestas contra libertad de presuntos ladrones

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La exigencia de justicia movilizó este jueves 29 a un grupo de agricultores que protagonizó un plantón en los exteriores de la Unidad de Flagrancia, en el sector de Para Chico. Alrededor de 50 manifestantes reclamaron sanciones severas contra cinco presuntos delincuentes que, fueron capturados por ellos mismos tras sufrir constantes robos en la zona agrícola.

Protesta e indignación

Uno de los vecinos expresó su indignación ante una posible liberación de los detenidos.

"Dicen que van a soltar a los delincuentes, que se están acogiendo a la confesión sincera. (Nosotros) somos más de 100 socios y 20 asociaciones, hacemos un sacrificio enorme y aún así nos roban", declaró durante la protesta.

Los manifestantes señalaron que desde hace tiempo vienen siendo víctimas de delitos contra el patrimonio.

"Nos roban motores, balones de gas, productos, cámaras, todo lo que conseguimos con esfuerzo. Hemos tenido paciencia, pero ya es el colmo", sostuvo otro agricultor, quien remarcó que la organización vecinal permitió la captura de los sospechosos.

Agregaron que, el temor principal es que las autoridades dejen en libertad a los intervenidos. "Los hemos atrapado y ahora quieren soltarlos. Pedimos pena de cárcel", reiteraron los protestantes.

Investigación en curso

El abogado Alex Choquecahua, defensa legal de los agricultores, informó que cuatro detenidos mayores de edad fueron trasladados el miércoles 28 a la Unidad de Flagrancia, iniciando la investigación este jueves 29 a cargo de la fiscal Milagros Benavente. Mientras que, el menor de 17 años fue llevado al Departamento de Investigación Criminal Depincri, a cargo de la fiscal de Familia, abogada Castillo.

Choquecahua precisó que se ordenaron diversas diligencias, entre ellas la identificación de los agraviados.

"Se acreditarán cinco víctimas por escrito, quienes prestarán declaración durante el día. Muchos vecinos tienen miedo de denunciar porque fueron amenazados", señaló.

Hechos ocurridos

Cabe recordar que, en la noche del martes 27, cinco presuntos ladrones fueron capturados por los agricultores del sector Tierra Prometida en La Yarada Los Palos tras ser sindicados de robo de cochinilla en la zona, siendo atados a un asta. Asimismo, dos autos en los que habrían estado operando fueron quemados.

Al amanecer del día siguiente, la Policía Nacional fue convocada para detener a los sujetos y trasladarlos a la comisaría de Leguía.