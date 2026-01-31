Iquitos: Madre reprende a latigazos a su hijo luego de que fuera intervenido por serenos

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una madre no dudó en castigar a su hijo al enterarse de que fue intervenido por agentes de Serenazgo de Maynas, en Iquitos. Según se reveló, el menor fue sorprendido consumiendo estupefacientes.

Madre castiga a su hijo tras intervención de serenos

Según los primeros reportes, un menor de edad fue hallado consumiendo presuntas sustancias ilícitas en la intersección de las calles Ricardo Palma con Ramírez Hurtado. Tras la intervención del personal de Serenazgo de Maynas, el adolescente les indicó que vivía en la zona baja de Belén, por lo que los agentes acudieron a su domicilio para reportarle a su madre sobre lo sucedido.

Al llegar a la vivienda, grande fue la sorpresa de las autoridades al ver que la progenitora, que estaba descansando, no tenía conocimiento de que su hijo había salido de casa, por lo que se mostró alterada y sin dudarlo, decidió darle un castigo ejemplar para no volver a infringir la ley: lo reprendió a latigazos en plena vía pública y delante de los serenos y demás ciudadanos que se encontraban en la zona.

De esta manera, la madre de familia pidió que su hijo se corrija de los malos pasos que estaba dando en la vida. El hecho generó diversas reacciones entre los presentes, quienes señalaron la importancia de fortalecer la orientación familiar para evitar que menores de edad se involucren en el consumo de sustancias y comentan otros delitos más graves.

En Casma: Madre entregó a su hijo a la Policía

Este no sería el único caso en el que una madre sorprendió con su inesperada acción al enterarse de que su hijo "andaba en malos pasos". Pues bien, en la primera semana de enero se dio a conocer un inesperado suceso en Casma.

Una mujer tomó una decisión que ha sido calificada como ejemplar: entregó a su propio hijo adolescente a la Policía tras descubrir que había participado en el robo de un mototaxi. "No voy a apañar robos" , fue la frase que marcó su determinación y que rápidamente se convirtió en símbolo de responsabilidad y firmeza.

La progenitora se presentó en la comisaría local acompañada del menor, dejando en claro que no estaba dispuesta a encubrirlo. El caso pasó inmediatamente a investigación, mientras el vehículo fue recuperado en una intervención posterior.

Madre afirmó que era necesario que el menor se hiciera responsable.

