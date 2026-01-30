Alerta en Tumbes: Dos personas afectadas por inhalación de gases tóxicos en embarcación incautada

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una embarcación pesquera fue incautada en Zorritos debido a que se registraron gases tóxicos en su interior. Durante el operativo de fiscalización, dos personas resultaron afectadas por la inhalación de fluidos.

Productos tóxicos fueron encontrados en embarcación

Una embarcación pesquera que fue incautada hace más 15 días ubicada en Zorritos contenía gases tóxicos que han provocado que dos personas resulten agraviadas.

Tras la incautación de la embarcación, trabajadores de fiscalización ingresaron a la nave para retirar tales productos sin saber que la alta toxicidad de los gases provocaron afectaciones en su salud. Se reportó que más de 10 toneladas de estos productos permanecieron en la nave.

A pesar que el barco fue intervenido hace más de dos semanas, ni el Ministerio de la Producción ni otros funcionarios, denuncian los lugareños. De esta forma, la embarcación se ha mantenido a flote con tales productos siendo un riesgo latente para la población y la vida marina al norte del país.

Por ello, este viernes 30 de enero, dos de los trabajadores decidieron ingresar a la embarcación para continuar con las diligencias correspondientes y retirar los nocivos materiales.

De esta manera, dos fiscalizadores fueron afectadas por la inhalación de gases tóxicos al momento de intentar descargar los productos. Los trabajadores fueron trasladados de emergencia hacia el Hospital Regional de Tumbes.

Fueron trasladados de emergencia a centro de salud

Los agraviados fueron identificados como Marlón Vargas Romero y César Calderón Ventura, quienes ingresaron junto a un grupo de trabajadores para retirar los dañinos materiales.

El dueño de la embarcación intervenida, José Zevallos Mendoza, indicó que la nave de nacionalidad ecuatoriana contenía tales productos tóxicos por lo que se necesitaba de una manipulación profesional.

El sujeto indicó que tal información fue referida a la fiscal Nina Suárez Castañeda de que no podían ingresar personal hacia la embarcación por contener gases tóxicos.

Tras ser trasladados hacia el Hospital de Tumbes, las autoridades bloquearon el ingreso hacia el muelle donde se realizó la intervención. Al mismo tiempo se paralizó la extracción de estos productos de alta toxicidad.

De acuerdo a la último información, las dos personas afectadas lograron ser estabilizadas, pero aún permanecen hospitalizados en el centro de salud bajo supervisión médica.