RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Exitosa Perú
Cumplía condena por robo agravado

Muerte en penal de Challapalca: INPE reporta fallecimiento de interno tras enfrentamiento con otro reo

Un interno del penal de Challapalca falleció tras ser atacado por otro recluso en medio de una gresca entre miembros de organizaciones criminales, así lo dio a conocer el Instituto Nacional Penitenciario.

INPE reporta fallecimiento de interno tras enfrentamiento con otro reo
INPE reporta fallecimiento de interno tras enfrentamiento con otro reo (Foto: Composición Exitosa)

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 30/01/2026

Síguenos en Google News Google News

En la región Tacna, un interno del penal de máxima seguridad de Challapalca, murió tras ser atacado por otro recluso durante una pelea entre miembros de organizaciones criminales.

Fallece interno del penal de máxima seguridad de Challapalca

Este viernes, 30 de enero, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó sobre el deceso de un interno del centro penitenciario ubicado en la región Tacna. A través de un comunicado publicado en sus canales oficiales, señalaron que el hecho se registró la tarde de ayer jueves, 29 de enero.

El recluso fue identificado como Carlos Manuel Medina Jiménez, alias 'Cabezón', quien perdió la vida tras ser atacado por otro reo en medio de una gresca interna. Recordemos, que este hecho de sangre se suscita luego de casi un mes de haberse reportado otra muerte cerca a fines de diciembre de 2025, cuando otro interno también fue victimado.

De acuerdo a lo manifestado en la misiva pública, agentes de seguridad del penal de Challapalca reportaron que el hombre fue hallado en estado de inconsciencia en el interior de su celda. Vale indicar que su atacante fue identificado como William Cerdán Mejía, alias 'Panquero',  presunto integrante de la banda criminal "Los Dragones Rojos".

Agricultores exigen justicia en unidad de flagrancia: Protestas contra libertad de presuntos ladrones
Lee también

Agricultores exigen justicia en unidad de flagrancia: Protestas contra libertad de presuntos ladrones

Hay que indicar que este sujeto cumplía condena por los delitos de robo agravado y asociación ilícita para delinquir. Además, la entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos señaló que personal médico regsitró que el interno ya se encontraba fallecido.

"De manera indirecta se activaron los protocolos de seguridad y se procedió al aislamiento de la zona. El personal de salud del área de tópico del recinto penitenciario se apersonó al lugar , constatando que el interno ya no presentaba signos vitales", se lee en dicho pronunciamiento del INPE.

Emergencia en Cusco: Derrumbe de ROCA que impactó bus interprovincial deja un herido de gravedad
Lee también

Emergencia en Cusco: Derrumbe de ROCA que impactó bus interprovincial deja un herido de gravedad

Se realizarán las diligencias correspondientes

Cabe indicar que, las autoridades penitenciarios comunicaron oportunamente a la Policía Nacional del Perú este hecho, ello también alcanzó al destacamento de Challapalca, así como al Ministerio Público de Tarata y a la Fiscalía competente con el principal objetivo de que se lleven a cabo las diligencias correspondientes.

A pesar de que el crimen fue reportado el jueves 29, las autoridades no pudieron realizar el levantamiento del cuerpo de forma inmediata. Por lo que el fiscal Jonathan Mendoza, de la Fiscalía Mixta Corporativa de Tarata, junto a unidades especializadas de criminalística y homicidios lo ejecutarán este viernes.

Como vemos, el Instituto Nacional Penitenciario informó sobre la muerte de un interno del penal de Challapalca identificado como Carlos Manuel Medina Jiménez, alias 'Cabezón', en medio de una gresca con otro recluso.

Temas relacionados INPE Interno Muerte penal de Challapalca Policía Nacional del Perú Tacna

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA