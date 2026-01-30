Muerte en penal de Challapalca: INPE reporta fallecimiento de interno tras enfrentamiento con otro reo

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En la región Tacna, un interno del penal de máxima seguridad de Challapalca, murió tras ser atacado por otro recluso durante una pelea entre miembros de organizaciones criminales.

Fallece interno del penal de máxima seguridad de Challapalca

Este viernes, 30 de enero, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó sobre el deceso de un interno del centro penitenciario ubicado en la región Tacna. A través de un comunicado publicado en sus canales oficiales, señalaron que el hecho se registró la tarde de ayer jueves, 29 de enero.

El recluso fue identificado como Carlos Manuel Medina Jiménez, alias 'Cabezón', quien perdió la vida tras ser atacado por otro reo en medio de una gresca interna. Recordemos, que este hecho de sangre se suscita luego de casi un mes de haberse reportado otra muerte cerca a fines de diciembre de 2025, cuando otro interno también fue victimado.

De acuerdo a lo manifestado en la misiva pública, agentes de seguridad del penal de Challapalca reportaron que el hombre fue hallado en estado de inconsciencia en el interior de su celda. Vale indicar que su atacante fue identificado como William Cerdán Mejía, alias 'Panquero', presunto integrante de la banda criminal "Los Dragones Rojos".

Hay que indicar que este sujeto cumplía condena por los delitos de robo agravado y asociación ilícita para delinquir. Además, la entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos señaló que personal médico regsitró que el interno ya se encontraba fallecido.

"De manera indirecta se activaron los protocolos de seguridad y se procedió al aislamiento de la zona. El personal de salud del área de tópico del recinto penitenciario se apersonó al lugar , constatando que el interno ya no presentaba signos vitales", se lee en dicho pronunciamiento del INPE.

🔴 El INPE informa sobre el fallecimiento de un interno del penal de Challapalca. pic.twitter.com/WFFBsV4Ovx — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) January 30, 2026

Se realizarán las diligencias correspondientes

Cabe indicar que, las autoridades penitenciarios comunicaron oportunamente a la Policía Nacional del Perú este hecho, ello también alcanzó al destacamento de Challapalca, así como al Ministerio Público de Tarata y a la Fiscalía competente con el principal objetivo de que se lleven a cabo las diligencias correspondientes.

A pesar de que el crimen fue reportado el jueves 29, las autoridades no pudieron realizar el levantamiento del cuerpo de forma inmediata. Por lo que el fiscal Jonathan Mendoza, de la Fiscalía Mixta Corporativa de Tarata, junto a unidades especializadas de criminalística y homicidios lo ejecutarán este viernes.

