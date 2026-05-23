¡Una decisión puede salvar vidas! Minsa impulsa donación de órganos en el Día Nacional del Donante

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Cada año el Ministerio de Salud por medio de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (DIGDOT) manifiesta la relevancia en el día 23 de mayo que se celebra el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos.

Representante de la institución brinda data sobre las donaciones

En diálogo con Exitosa, Mary Díaz de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (DIGDOT), señaló la importancia de este Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, en la vida muchos pacientes que se encuentran en lista de espera. Por este motivo, el Ministerio de Salud por medio de esta entidad impulsa esta noble acción que puede salvar cientos de vidas.

"En el 2025 se cerró con 55 donaciones, 55 familias que representó más de mil trasplantes realizados el año pasado en los 10 centros trasplantadores más importantes del país. En lo que va del año, vamos haciendo 18 procesos de donación gracias a 18 familias que se desprendieron pese al dolor", expresó la representante de la DIGDOT.

¿Cuáles son los órganos y tejidos más solicitados?

Dentro de las declaraciones brindadas por la representante de la institución, mencióno que los órganos más requeridos para trasplante son principalmente el riñón y el hígado debido a que hay muchas personas que llegan a deteriorarlos con los años por diferentes motivos.

"Los órganos que más necesita las listas de espera hoy son el riñón, el hígado porque son las patologías más frecuentes, es decir la insuficiencia renal los que están en diálisis, tenemos más de 15 mil peruanos que se encuentran en una máquina de diálisis porque se deterioraron sus riñones", añadió Mary Díaz.

En ese sentido, uno de los tejidos más requeridos son las córneas que pueden restablecer la vista de un paciente. Además, otro tejido importante es la piel porque hay muchas personas quemadas que requieren este aporte para sus cirugías de recuperación.

#Efeméride | 🫀 Donar órganos es dar una nueva oportunidad de vida



En el marco del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, derribamos algunos mitos y aclaramos realidades sobre la donación, para promover una decisión informada que puede salvar y transformar vidas. 🇵🇪✨ pic.twitter.com/N84wBhJAcv — Consejo de Ministros (@pcmperu) May 23, 2026

Como parte de la conversación, Mary Díaz enfatizó que, para la realización de este procedimiento se toma en cuenta un protocolo establecido por el estado peruano en el que de manera anónima se recibe la donación y luego con ayuda de la Coordinación Nacional de Procuración se les hace llegar una carta a la familia del donante como una muestra de los casos exitosos.

Según la data revelada por la representante, los órganos solo tienen una duración de horas, un momento decisivo en el que la familia tiene que expresar su sentir y se estima que, al día fallecen 2 pacientes en Latinoamérica por esperar una donación de órganos.