Amazonas: Chofer se salva de morir tras despistar su camión y caer en el caudal del río

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un terrible accidente en Amazonas casi termina en tragedia, cuando un camión de carga se despistó en el kilómetro 202 de la carretera que une Leimebamba con Chachapoyas, en la región de Amazonas, dejando en grave peligro al chofer que pilotaba el vehículo.

Chofer salvó de morir en accidente

El accidente se registró exactamente en el sector Macro-Bajo Tingo, informaron medios locales de la zona. El suceso ocurrió cerca de la medianoche del pasado lunes 27 de abril, cuando el camión con un contenedor de color azul y placa BSP-746 cayó al río Utcubamba.

Si bien se ha informado de manera preliminar que el accidente se habría producido porque el conductor no conocía la zona y por la falta de señalización en esta vías, las circunstancias exactas aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

Según el portal de noticias Andina, el chofer, identificado como José Alejandro Zegarra Palomino (32), consiguió salir ileso del vehículo y se encuentra ahora fuera de peligro.

Las imágenes difundidas a través de redes sociales revelan la gravedad de lo ocurrido, en donde se observa que parte del vehículo terminó bajo las aguas del río y levemente inclinado hacia un ladera contigua.

Además de la Policía Nacional del Perú, al lugar también se apersonaron agentes de PROVIAS con sus maquinarias para retirar la unidad del cauce. El incidente ocasionó también generó dificultades en el tránsito de la zona por un tiempo determinado.

Provias atendió emergencia en Amazonas. Foto: difusión

¿Cómo saber el estado de las vías en tiempo real?

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), tiene a disposición de los operadores y usuarios un mapa interactivo que permite conocer, en tiempo real, el estado del tránsito en todas las vías nacionales del país.

Esta herramienta digital brinda tres tipos de alerta: tránsito normal, tránsito restringido y tránsito interrumpido. Esta información ayudará a los usuarios de las vías nacionales a adoptar medidas preventivas para salvaguardar su integridad y la de sus acompañantes. Si deseas conocer en detalle el mapa virtual, dale click a este enlace.

Este mapa cuenta con información registrada por personal del Centro de Gestión y Monitoreo de la Sutran, que es corroborada por la PNP, el Centro de Operaciones de la PNP (CEOPOL), concesionarias viales, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), entre otros.