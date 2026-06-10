INDECI advierte activación de quebradas en la selva para las próximas horas: ¿Dónde ocurría este evento?

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió el riesgo de activación de quebradas en dos regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, en la presente nota, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones si es que estás por viajar a los departamentos en alerta.

¿Cuáles son las localidades en alerta?

De acuerdo con el reporte de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan hasta precipitaciones de hasta moderada intensidad en las algunas provincias de las regiones de Loreto y San Martín.

Según el Aviso N.º 144-2026 de Corto Plazo ante Posible Activación de Quebradas del INDECI, el hecho podría darse hasta la 1:00 p. m. de este jueves 11 de junio. Además, el evento climatológico podría estar acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento. En ese sentido, te señalamos las localidades alertadas por la entidad:

Loreto: Requena y Ucayali San Martín: Bellavista, Mariscal Cáceres y Tocache.

🟠 San Martín: se prevé la #ActivaciónDeQuebradas (nivel naranja) hasta el 11/6 en las provincias Bellavista, Mariscal Cáceres y Tocache, de acuerdo al aviso de corto plazo del @Senamhiperu pic.twitter.com/99xiEmDmBc — COEN - INDECI (@COENPeru) June 10, 2026

Cabe señalar que, el pasado 4 de junio, el Gobierno amplió por 60 días calendario el estado de emergencia en 179 distritos de 21 regiones del Perú por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, a fin de que se ejecuten las "medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que corresponda".

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Asimismo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.